В сентябре на озере Лебяжье откроется Центр дополнительного образования «Адымнар»

Центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя» откроется в начале сентября. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

«Центр расположен на живописном берегу озера Лебяжье. Его площадь составит 58 тыс. квадратных метров. Центр будет заниматься детьми, которые на сегодняшний день обучаются в нашем казанском полилингвальном комплексе. Цель этого центра — создать условия для гармоничного развития детей и погружения их в языковую среду. В центре планируется проводить профильные и языковые смены на татарском и английском языках, которые будут состоять из 10 дней», — отметила спикер.

Оздоровительный центр допобразования будет работать круглогодично — комплекс отапливаемый, подчеркнула докладчик.

В загородный комплекс входит три двухэтажных комплекса, многофункциональный корпус со столовой и учебными аудиториями, административный двухэтажный корпус, в котором будут находиться кабинеты администрации, медпункт, жилые помещения для педагогов. На территории перед центром расположится спортплощадка и футбольное поле, открытая концертная сцена.

В лесопарке Лебяжье предусмотрены подъездные дороги для подвоза детей в центр, также здесь много зелени. «Это будет комфортная площадка для прогулок и общения на свежем воздухе», — резюмировала докладчик.