«Вторичка» в Казани выросла в цене на 2,8% за последние пару недель

Квартиры на вторичном рынке жилья в Казани подорожали на 2,8%, с 7,1 млн рублей до 7,3 млн рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, сравнив данные с 27 октября по 12 декабря 2023 года.

«Объем предложения квартир на вторичном рынке сократился на 3,7%. Спрос за это время ослаб на 20,3%. Несмотря на это, средний ценник на вторичном рынке жилья повысился на 2,8%, с 7,1 млн рублей до 7,3 млн рублей — одна из причин этого, видимо, связана с вымыванием из экспозиции наиболее бюджетных лотов (студий и 1-комнатных квартир)», - прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что средняя цена 1 квадратного метра также поднялась, на 5% (со 144,9 тыс. рублей до 152,1 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, как за аналогичный период изменилась ситуация с ценами на «новостройки» в столице РТ.

Напомним, 27 октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. При этом совет директоров Центробанка в пятницу, 15 декабря, соберется на заключительное заседание в году. О том, повысит ли Банк России ключевую ставку снова, читайте в материале «Татар-информа».