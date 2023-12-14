В Казани стоимость «новостроек» за полмесяца выросла на 2,6%

В Казани стоимость квартир на первичном рынке повысилась на 2,6% или с 8,8 млн до 9,1 млн рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Отметим, что эксперт по запросу редакции проанализировал цены с 27 октября по 12 декабря 2023 года.

«Спрос за это время также ослаб на 12,6%. Средняя стоимость квартир повысилась на 2,6%, с 8,8 млн рублей до 9,1 млн рублей, цена «квадрата» увеличилась на столько же, со 166,6 тыс. рублей до 170,9 тыс. рублей», – прокомметировал Хахулин.

Он также отметил, что объем предложения «новостроек» заметно увеличился (+40,9%) за счет ввода новых объемов жилья.

Напомним, 27 октября Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%. При этом совет директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, соберется на заключительное заседание в году. О том, пойдет ли ЦБ на повышение ключевой ставки снова, читайте в материале «Татар-информа».