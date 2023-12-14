Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стоимость «новостроек» за полмесяца выросла на 2,6%
В Казани стоимость квартир на первичном рынке повысилась на 2,6% или с 8,8 млн до 9,1 млн рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Отметим, что эксперт по запросу редакции проанализировал цены с 27 октября по 12 декабря 2023 года.
«Спрос за это время также ослаб на 12,6%. Средняя стоимость квартир повысилась на 2,6%, с 8,8 млн рублей до 9,1 млн рублей, цена «квадрата» увеличилась на столько же, со 166,6 тыс. рублей до 170,9 тыс. рублей», – прокомметировал Хахулин.
Он также отметил, что объем предложения «новостроек» заметно увеличился (+40,9%) за счет ввода новых объемов жилья.
Напомним, 27 октября Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%. При этом совет директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, соберется на заключительное заседание в году. О том, пойдет ли ЦБ на повышение ключевой ставки снова, читайте в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»