«Необходимое зло» Набиуллиной?: пойдет ли Центробанк на повышение ключевой ставки снова

С начала года ключевая ставка постепенно повышалась и в итоге с 7,5% дошла до 15% в конце октября

Фото: © «Татар-информ»

Что происходило со ставкой в 2023?

С начала года ключевая ставка постепенно повышалась и в итоге с 7,5% дошла до 15% в конце октября. В качестве главного индикатора для Банка России в этом вопросе выступает инфляция. Если она растет, вверх идет и ключевая ставка.

«В начале текущего года темпы инфляции снижались, к апрелю-июню они были даже ниже установленного ориентира в 4% годовых. В этот период ЦБ ставку не повышал, но как только в июле инфляция стала выходить за рамки 4% годовых, он начал повышение. Видит, цены растут — ставку повышает, цены снова растут и еще быстрее — снова ставку повышает и так далее. Это чисто механическая система реагирования», — объяснил «Татар-информу» логику Центробанка профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Действительно, с июля Банк России пошел по пути ужесточения денежно-кредитной политики, и за четыре месяца ставка выросла в вдвое – до 15%.

Для тех, кто собирается брать кредиты, в том числе ипотечные, ничего хорошего. Но для вкладчиков это стало довольно удачным временем.

Почему бы не повысить ставку сразу в два раза? Такой вопрос может возникнуть у обывателя. Игорь Кох считает, что поднимать ключевую ставку разом нет смысла, поскольку это не лучшим образом сказывается на кредитовании и развитии бизнеса.

«Повышение ставки рассматривается как необходимое зло. Поэтому сразу сильно повышать ставку ЦБ бы не стал, он делает это по мере развития инфляционной ситуации. Держать ее высокой он будет до тех пор, пока не увидит реального торможения темпов инфляции», — полагает профессор КФУ.

С июля Банк России пошел по пути ужесточения денежно-кредитной политики, и за четыре месяца ставка выросла в вдвое Фото: cbr.ru

Как аналитики оценивают действия Центробанка?

Каждое повышение ключевой ставки негативно встречается населением, но была ли у Центробанка возможность этого не делать? Что, если бы Банк России просто оценил ситуацию и отложил бы повышение ключевой ставки на несколько месяцев, год? Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что это была бы провальная тактика и приводит в пример Турцию, которая пошла по такому пути.

«Если бы ЦБ не ужесточил денежно-кредитную политику, если бы он не повышал ключевую ставку, то мы бы имели ситуацию, может быть, даже хуже, чем в Турции, где годовая инфляция 62%, а ключевая ставка повышена до 40%. Причем рост инфляции продолжается — слишком долго турки тянули с ужесточением денежно-кредитной политики», — сказал эксперт в разговоре с «Татар-информе».

Если бы Банк России не ужесточал денежно-кредитную политику, страна бы оказалась в ситуации гиперинфляции, что ведет к обнищанию населения и социальной нестабильности, считает Максим Осадчий.

«Разумеется, высокие ставки способствуют стагнации экономики, но, тем не менее, выбор ЦБ в пользу стабильности вполне оправдан. Банк России уже несколько раз спасал российскую экономику от полномасштабного экономического кризиса. Это было и в конце 2014 года, и после начала спецоперации, когда на Россию обрушились беспрецедентно жесткие санкции», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ.

Если бы Эльвира Набиуллина не ужесточала денежно-кредитную политику, страна бы оказалась в ситуации гиперинфляции Фото: kremlin.ru

Как ЦБ поступит с ключевой ставкой – прогноз экспертов

Профессор Игорь Кох признался, что и два предыдущих повышения ключевой ставки стали для него полной неожиданностью. Он был уверен, что Центробанк не пойдет на этот шаг. Тем не менее ученый высказал свое мнение о том, чем будет руководствоваться Банк России при принятии решения в пятницу.

«С одной стороны, ЦБ декларирует, что повышает ключевую ставку в ответ на рост темпов инфляции. По сравнению с октябрем темпы инфляции увеличились, соответственно у ЦБ есть формальный повод, чтобы ключевую ставку снова повысить. С другой стороны, та ставка, которая существует сейчас, уже реально является сдерживающим фактором для развития экономики, бизнеса», — объяснил профессор.

Банк России будет стоять перед выбором: либо продолжать повышать ставку в условиях нарастающих темпов инфляции, либо все-таки не сдерживать динамику деловой активности. Такое мнение высказал собеседник «Татар-информа».

Наиболее вероятным Игорю Коху кажется, что ключевая ставка останется прежней. Повышение на 2-3 процентных пункта исключено, но вероятно незначительное повышение до 15,5-16%.

Повышение ключевой ставки мгновенно отражается на ставках по кредитам, в том числе ипотечным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прогноз по поводу повышения ключевой ставки сделал аналитик Максим Осадчий во время разговора с «Татар-информом».

«Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на процентный пункт — до 16%. Основная причина — продолжающийся рост инфляции. В октябре годовая инфляция была 6,7%, а в ноябре — 7,5%. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%», — считает Осадчий.

По его мнению, менее вероятно, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 15%, а снижение абсолютно исключено.

Повышение ключевой ставки мгновенно отражается на ставках по кредитам, в том числе ипотечным. Стоит ли бояться, что ставки по льготной ипотеке повысят вслед за повышением ключевой ставки? Аналитик Осадчий считает, что этого не произойдет.

«Основной драйвер розничного кредита — это ипотека, в первую очередь с господдержкой. Ставка по льготной ипотеке — 8%, а еще есть дальневосточная, арктическая, сельская и другие, с более низкими ставками. Вряд ли ставки по льготной ипотеке будут изменены до выборов. Чем больше разница между ключевой ставкой и льготной ставкой, тем выше спрос на льготную ипотеку», — объяснил Осадчий.

Оправдаются ли прогноза аналитиков на грядущее заседание Центробанка России, станет понятно 15 декабря. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике во время пресс-конференции.