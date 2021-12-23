Вторая нить «Северного потока-2» будет заполнена газом до конца 2021 года

До конца 2021 года вторая нитка газопровода «Северный поток-2» будет заполнена газом, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сообщает радио Sputnik.

Оператор Nord Stream AG 2 на прошлой неделе доложил о начале наполнения топливом второй нити газопровода.

«Первая нитка „Северного потока-2“ уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — сказал Миллер на селекторном совещании.

Он напомнил о том, что российская газовая компания имеет надежных финансовых партнеров за рубежом, но при этом Россия построила газопровод без посторонней помощи и в сложнейших условиях.

«Северный поток-2» проводится из России в Германию по дну Балтийского моря. Его строительство завершилось в сентябре этого года.

Несмотря на то, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что этот проект является коммерческим и выгоден для стран Европы, против проекта активно выступили некоторые европейские страны, в том числе Украина. Кроме того, попытки ввести санкции против российского проекта также пытались Соединенные Штаты.