«Всё делаю с молитвой»: активистка из Татарстана снабжает бойцов одеялами и подушками

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Жительница села Шугурово Лениногорского района Рушания Осипова, несмотря на собственные «болячки» и потерю мужа, работает волонтером, активно поддерживая бойцов в зоне СВО.

«Всё началось с подушек. Равиль Фаттахов, шугуровский предприниматель, предоставил мне обрезки синтепона, который я распушивала и набивала им наволочки. Их я шила самостоятельно из тканей, доставшихся мне со старым маминым сундуком по наследству», — рассказала женщина.

Руководитель волонтерской группы «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова вспомнила, как сильно удивилась, когда приехала за первой партией подушек. За короткий срок для отправки с гуманитарным грузом волонтер изготовила 43 изделия размером 40 на 50 см.

Рушания Осипова призналась, что вечерами засиживалась до поздней ночи, мастерила подушки для бойцов специальной военной операции и для раненых в госпитале, чтобы потом с кем-нибудь отправить их на передовую.

Потом она узнала о существовании волонтерской организации «С любовью и молитвами» и осенью 2022 года поспешила присоединиться к этой команде. Вступила Рушания апа в ряды патриотов-тыловиков весьма кстати: на днях в зону СВО отправлялся гуманитарный эшелон, в число отправленной помощи и вошли те самые подушки.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Так началась колоссальная работа, которую и по сей день выполняет Рушания Осипова: нет счета подушкам, стеганым одеялам, белью, которые сшила волонтер. Также она готовит для военнослужащих целебные чаи.

«В состав чая, который так любят татарстанцы, входят мята, зверобой, душица, листочки малины, смородины. Всё это растет у меня в огороде. Собираю, сушу, перетираю в порошок и набиваю им чайные пакетики. Всё это я делаю с молитвой, чтобы ароматный чай напомнил нашим бойцам о родном доме и помог набраться сил для успешного выполнения боевых задач», — говорит активистка.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сегодня она живет одна. В 2017 году не стало мужа Рушании Осиповой — Олега Осипова: болезнь забрала его после безуспешных операций и восьми месяцев лечения.

Рушания Миневалиевна тяжело перенесла потерю супруга, с которым прожила всю жизнь. Тогда помогли справиться с горечью утраты дети: сын Денис и дочь Светлана. Дети поддержали ее и после сложной операции на позвоночнике, к счастью, прошедшей успешно.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой / На фото: дочь и сын

Дочь Светлана и ее муж Артем живут и работают в Казани. Во время обеденного перерыва на рабочем месте они совместно с добровольцами плетут маскировочные сети для бойцов СВО.

В самом начале волонтерского пути дети не воспринимали работу своей мамы всерьез, однако со временем осознали важность поддержки тыла и сами стали принимать активное участие в приближении победы. 20-летняя внучка постоянно звонит, спрашивает отчет: «Бабушка, ты сегодня чем занималась? Что сделала для солдат?»

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Во время летних каникул 8-летняя внучка и 4-летний внук гостили у бабушки. «Они с удовольствием помогали мне изготавливать подушки — пушили синтепон, которым потом мы вместе набивали наволочки», — с радостью делится Рушания апа.

Сегодня в местном клубе волонтеры будут изготавливать блиндажные свечи, в которых бойцы нуждаются с приближением морозов. Свечи обязательно пригодятся солдатам на передовой, которые не могут себе позволить отапливать блиндажи и окопы печками-буржуйками, так как их могут засечь с воздуха беспилотники и атаковать.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Окопные свечи можно использовать в качестве обогрева, для приготовления пищи или кипятка», — говорит Рушания Осипова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Большая 6-метровая «Газель», доверху наполненная гуманитарным грузом весом более 4 тонн, уехала на передовую. Бойцы уже получили посылки и все самое необходимое.

По традиции груз на фронт доставил неизменный волонтер Сергей Дмитриев, тоже участник специальной военной операции. После тяжелого ранения он был демобилизован по состоянию здоровья. Несмотря на боли в руке и ноге, которые причиняют осколки, оставшиеся после ранения, старшина с позывным Злой продолжает нести военную вахту и доставляет посылки каждому бойцу.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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Фото предоставлено Ильмирой Гареевой