Служащие ВСУ попытались нанести удар по администрации Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Удар, по его словам, отразили системы ПВО, сбив шесть ракет.

Стремоусов обвинил в ударах не только киевские власти, но и руководство США, с одобрения которого ВСУ обстреливают освобожденные регионы. «Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель», – цитирует его ТАСС.

Напомним, в пятницу ВСУ нанесли удар по зданию ВГА Херсонской области, в результате которого четыре человека погибли, 13 пострадали. Сегодня сообщалось, что в центре занятого российскими войсками украинского города Херсона прогремели шесть мощных взрывов.