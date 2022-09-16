ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, погиб минимум один человек

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру занятого российскими войсками города Херсона с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, «рядом со зданием областной администрации упали не менее пяти ракет». В результате удара есть убитые и раненые.

Upd (12.20): В результате удара погиб водитель начальника Департамента труда и социальной политики пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и пострадала чиновница, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ВГА Екатерину Губареву.

Американские РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры. Украинские военные используют их, в частности, для нанесения ударов по Антоновскому мосту под Херсоном.

С августа ВСУ проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. По мнению заместителя главы ВГА региона Кирилла Стремоусова, часть украинских сил попала в тактическое окружение из-за подъема воды в реке Ингулец.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили этот шаг и начали оказывать украинской стороне различную помощь, в том числе военную.