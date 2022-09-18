В центре Херсона прогремели шесть взрывов

В центре занятого российскими войсками украинского города Херсона прогремели шесть мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Стреляют ракетами, информация уточняется», — прокомментировал происходящее заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

Позднее анонимный источник в беседе с агентством заявил, что при нанесении ракетного удара по городу сработала противовоздушная оборона.

Ранее, 16 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Херсона с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел был произведен во время совещания руководителей пророссийских администраций городских и муниципальных округов. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Позднее, вечером 17 сентября, в центре города произошла перестрелка. Местные власти сообщили, что в ходе боя российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу.

Американские РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры. Украинские военные используют их, в частности, для нанесения ударов по Антоновскому мосту под Херсоном.