В Херсонской области заявили о шести погибших в результате удара по Новой Каховке

По меньшей мере шесть человек погибли в занятом российскими войсками городе Новой Каховке Херсонской области Украины, по которому накануне вечером нанесли удар украинские военные. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Шесть человек [погибших] есть, это точно. И десятки многие раненых, [у них] осколочные ранения, порезы», — сообщил собеседник агентства, не уточняя, кем именно были погибшие.

При этом, по словам Леонтьева, «очень много людей [остаются] под завалами». Позднее он уточнил, что ранены как минимум 40 человек, а число погибших, по его оценке, будет исчисляться десятками.

Ранее глава ВГА Каховского района рассказал, что в результате удара Вооруженных сил Украины в Новой Каховке «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой». Сегодня утром пожары в районе, по информации корреспондента ТАСС, продолжаются.

Заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева предположила, что украинская сторона использовала для удара американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

РСЗО M270 MLRS (на гусеничном шасси) и M142 HIMARS (на колесном) способны запускать корректируемые по GPS ракеты на расстояние до 84 километров. Они предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов. Возможно, именно эти системы применялись для нанесения удара по контролируемому Вооруженными силами РФ Херсону 10 июля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции только на основе сведений из официальных российских источников.