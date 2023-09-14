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ВСУ в очередной раз пытались атаковать корабль Черноморского флота
Сегодня ВСУ совершили очередную попытку атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
Напомним, сегодня в районе пяти часов утра ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами. Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.
В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля.
Позднее в оборонном ведомстве сообщили, что морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
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