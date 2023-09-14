Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Патрульный корабль Черноморского флота уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
Скопировать ссылку
Сегодня в районе пяти часов утра ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.
Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.
В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля, отметили в ведомстве.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2