Патрульный корабль Черноморского флота уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

Сегодня в районе пяти часов утра ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.

Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля, отметили в ведомстве.