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Руc Тат
Происшествия 14 сентября 2023 08:08

Патрульный корабль Черноморского флота уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ

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Сегодня в районе пяти часов утра ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.

Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля, отметили в ведомстве.

#спецоперация на Украине
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