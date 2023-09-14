Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Морская авиация Черноморского флота уничтожила катер ВСУ в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сегодня в районе пяти часов утра ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.

Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.

В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля, отметили в ведомстве.