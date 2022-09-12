Украинские войска вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Антоновский мост через Днепр около Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийские власти региона.

По информации источника агентства, «сработала ПВО, но есть попадания, сам мост выстоял».

Украинские войска начиная с июля наносят удары по Антоновскому мосту с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Их цель — затруднить снабжение российских войск на правом берегу Днепра и их переброску.

В начале сентября заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что передвижение автомобилей по Антоновскому мосту невозможно. По его словам, сооружение полностью закрыто, а смысла восстанавливать его пока нет.

РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS реактивные снаряды, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры.