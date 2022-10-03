Представитель ЛНР в СЦКК: ВСУ используют новый тип ракет для HIMARS

Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской народной республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. Об этом заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сегодня в 1.40 по Москве украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО HIMARS, в результате чего ряд объектов получил повреждения.

«Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях <…>», — отметил Гетманский.

Представитель ЛНР добавил, что этот тип ракет начиняется шрапнелью — шариками небольшого диаметра из вольфрама. Соответственно, они предназначены для поражения живой силы противника.

Речь может идти о реактивных снарядах M30A1 или M30A2 (вторые стали производиться взамен первых в 2019 году). Они оснащаются боевой частью с 182 тыс. вольфрамовых шариков. Дальность стрельбы составляет от 15 до 84 километров.