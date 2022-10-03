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Политика
3 октября 2022  21:56

Представитель ЛНР в СЦКК: ВСУ используют новый тип ракет для HIMARS

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Украинские войска начали использовать при обстрелах Луганской народной республики новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. Об этом заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сегодня в 1.40 по Москве украинские военные нанесли удар по Старобельску из РСЗО HIMARS, в результате чего ряд объектов получил повреждения. 

«Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS. Перед этим представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало использование такого типа ракет в городе Брянка на днях <…>», — отметил Гетманский.

Представитель ЛНР добавил, что этот тип ракет начиняется шрапнелью — шариками небольшого диаметра из вольфрама. Соответственно, они предназначены для поражения живой силы противника.

Речь может идти о реактивных снарядах M30A1 или M30A2 (вторые стали производиться взамен первых в 2019 году). Они оснащаются боевой частью с 182 тыс. вольфрамовых шариков. Дальность стрельбы составляет от 15 до 84 километров.

РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS способны запускать корректируемые по GPS ракеты. Ранее поставлявшиеся украинской стороне снаряды предназначались для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры (например, мостов).

Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) был создан в 2014 году для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. Фактически перестал работать в 2017 году после ухода российских наблюдателей.
#спецоперация на Украине
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