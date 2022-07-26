ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в Брянской области, есть пострадавшие

Сегодня утром со стороны Украины совершена атака на таможенный пост МАПП «Троебортное» в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на пост сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

В Брянской области сохраняется высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также из-за обстрелов со стороны Украины он введен в Курской, Белгородской, Воронежской областях, отдельных районах краснодарского края и в Крыму. Министр обороны Сергей Шойгу приказал активнее сбивать украинские беспилотники над приграничными с Россией районами.

Обстрелы приграничных регионов России ВСУ начали после начала военной спецоперации на Донбассе, о которой объявил 24 февраля Президент РФ Владимир Путин. Так, в последний раз сообщалось, что артиллерийскому обстрелу подверглось село Новые Юрковичи в Брянской области.