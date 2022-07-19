Украина обстреляла село Новые Юрковичи в Брянской области
Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что обстрел начался в пять утра. Погибших и пострадавших нет.
«В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы», — отметил Богомаз.
После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.