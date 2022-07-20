Шойгу приказал оперативнее сбивать украинские беспилотники над приграничными регионами

Министр оборон РФ Сергей Шойгу приказал повышать оперативность уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов над приграничными с Россией районами. Также он поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов, учитывая при этом поступление новых средств контрбатарейной борьбы, сообщили в Минобороны.

Накануне Шойгу проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, и группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Также министр проконтролировал работу группировки «Восток», которую возглавляет генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Оборонное ведомство впервые раскрыло имя командующего группировкой войск «Запад» в ходе спецоперации – это генерал-лейтенант Андрей Сычевой, который вчера доложил Шойгу о текущей обстановке и выполнении боевых задач.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны вручил уроженцу Казани генерал-полковнику Александру Лапину медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.