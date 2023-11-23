Вступил в силу приговор татарстанцу, который столкнул с лестницы и утопил свою дочь

Вступил в силу приговор жителю Ютазинского района, которого признали виновным в убийстве несовершеннолетней дочери, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В конце апреля мужчина дома услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Они поссорились и мужчина столкнул девушку с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание. Мужчина решил, что девушка погибла, и бросил ее в реку Ик. Судмедэксперты установили, что девушка в итоге скончалась от утопления.