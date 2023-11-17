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Семь лет колонии получил татарстанец, который столкнул с лестницы и утопил свою дочь
Жителя Ютазинского района признали виновным в убийстве несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, в апреле 2023 года мужчина дома услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания. Они поссорились и мужчина столкнул девушку с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание. Мужчина решил, что девушка погибла, и бросил ее в реку Ик. Судмедэксперты установили, что девушка в итоге скончалась от утопления.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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