Обвинение выдвинули татарстанцу, который столкнул с лестницы и утопил свою дочь

Жителю Ютазинского района Татарстана предъявили обвинение в убийстве 17-летней дочери, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 27 апреля 2023 года мужчина услышал, что дочь ведет по телефону разговор интимного содержания, из-за чего они поссорились, и тот столкнул девушку с лестницы.

Ударившись головой, девушка потеряла сознание. Решив, что дочь скончалась, мужчина утопил ее в реке Ик.

В тот же день обеспокоенная исчезновением дочери мать обратилась в правоохранительные органы. В результате 30 апреля тело было извлечено из воды.

Причастность к совершению преступления мужчина признал. Сейчас он заключен под стражу.