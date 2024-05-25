Встреча Минниханова с королем, гибель Раиси и узурпатор Зеленский: обзор событий недели

В минувшее воскресенье завершил свою работу Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Итоги KazanForum 2024: взаимодействие России с исламским миром взяло новую высоту

В минувшее воскресенье закончилось главное событие мая для Татарстана – Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Главным итогом саммита стало то, что эта площадка взаимодействия России и исламского мира окончательно обрела значимость для всей страны и, соответственно, ее ранг в исламском мире вырос еще сильнее.

Год назад была проба сил, ведь именно в 2023 году, согласно указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, форуму, проходившему ежегодно с 2009 года, присвоили федеральный статус. Да, тогда все прошло, как обычно, на высоком уровне, но чтобы в стране и в мире привыкли к новому статусу, понадобились время и новые усилия. В этом году форум раскрутился еще больше как по количеству участников, так и по представленным странам, и можно сказать, что именно теперь он обрел понятную практическую и экономическую направленность.

Очень точно главный смысл KazanForum донес до собравшихся в столице Татарстана председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Раис РТ Рустам Минниханов.

«Исламский мир поддерживал и поддерживает Россию, и мы это очень высоко ценим. Я хотел бы поблагодарить всех участников форума. Татарстан стал хорошей площадкой для взаимодействия России и исламского мира. Как уже было сказано, против нас были введены незаконные ограничения от стран, которые ориентируются на другие ценности. На нашем форуме мы можем обсудить стратегические большие проекты наших стран, среди которых коридор “Север – Юг”, исламский банкинг, развитие туризма и многое другое», – подчеркнул руководитель республики.

Кстати, прозвучало, что KazanForum 2024 стал для Татарстана еще и своеобразной генеральной репетицией самого грандиозного события этого года для республики, страны и дружественного России мира – в октябре Казань примет саммит стран БРИКС-2024, где в том числе будут представлены и мусульманские страны.

Стержневым, опорным для всего KazanForum 2024 стало традиционное ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». На данный момент 28 стран мира так или иначе участвуют в данном формате.

«Современный мир характеризуется турбулентными и противоречивыми тенденциями. Мы наблюдаем различия в ожиданиях нового миропорядка между коллективным Западом и незападным миром. Сегодня формируется реальная многополярность, глобализация уступает место регионализации. И многих сегодня волнуют вопросы: каким будет выход из этого кризиса, каковы место и роль в новом мире Российской Федерации и исламского мира как ведущих полюсов многополярности, как могут Россия и мусульманские страны сегодня совместно работать на благо созидания, укрепления мира и безопасности, дружбы и сотрудничества? Группа стратегического видения „Россия – Исламский мир“ на своем уровне призвана способствовать поиску ответов на эти вопросы», – такой настрой передал Рустам Минниханов участникам заседания.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дополнил, что заседание проходит в непростое время, когда исламский мир переживает суровые испытания на Ближнем Востоке. Кстати, тема конфликта Израиля и Палестины стала одной из центровых в выступлениях зарубежных участников собрания.

Кроме заседания Группы стратегического видения был проведен ряд переговоров по углублению торговых связей между Россией и странами исламского мира, подписаны все необходимые соглашения с Ираном об использовании карточных систем «Мир» и Shetab, обсуждалось ускорение строительства коридора «Север – Юг», а также железнодорожной линии, которая соединит Иран с Азербайджаном и Россией. Проведены переговоры о поставках российской нефти в Афганистан. На выставке даже был анонсирован запуск беспилотных тягачей КАМАЗа и презентован прототип российского электромобиля «Атом», серийное производство которого намечено на 2025 год.

Всего на KazanForum 2024 было проведено около 200 мероприятий по 16 тематическим направлениям, заключено 120 соглашений. Прошло девять встреч представителей России и иностранных государств в различных форматах - от круглых столов до индустриальных диалогов. Состоялись встречи «Россия – Азербайджан», «Россия – Афганистан», «Россия – Иран», «Россия – Катар», «Россия – Кыргызстан», «Россия – Малайзия» и другие.

О высоком уровне форума и огромном интересе к нему говорят сухие итоговые цифры: за несколько дней работы форума его посетили более 20 тысяч участников из 87 стран мира и 87 регионов России, включая представителей 40 дипломатических миссий.

Форум определенно удался и окончательно закрепился как очень интересная для исламского мира площадка. Татарстан много лет буквально растил этот форум и в конечном итоге довел его до весьма значимых позиций во всем мусульманском мире. Чем и заслужил немало слов благодарности от его лидеров и от руководства нашей страны в свой адрес.

Раис Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в KazanForum и отдельно отметил его вклад в развитие взаимодействия Фото: rais.tatarstan.ru

Король и Раис: встреча Рустама Минниханова с правящим монархом Бахрейна в Москве

Событие недели для дипломатического Татарстана – Рустам Минниханов встретился в Москве с королем Бахрейна. Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с визитом по приглашению Владимира Путина. Раис Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в KazanForum и отдельно отметил его вклад в развитие взаимодействия.

«Добрый друг Татарстана – председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу», – отметил он.

Если раньше товарооборот Татарстана с Бахрейном был очень небольшим, то по итогам последних взаимных визитов его удалось увеличить в 30 раз. И хотя цифра $450 тысяч тоже небольшая, все равно номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. А это значит, что есть все возможности для увеличения товарооборота. С прицелом на это Рустам Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане. Король Бахрейна, в свою очередь, выразил пожелание в следующий визит посетить Казань.

Для Татарстана отношения с Бахрейном можно отнести к стратегическим направлениям, ведь эта богатая страна объединяет арабскую культуру и археологическое наследие пяти тысяч лет цивилизации. Бахрейн известен своими месторождениями нефти и газа. Здесь развитый офшорный банковский сектор, королевство посещают множество туристов со всего мира. У бахрейнцев есть чему поучиться и с ними есть о чем сотрудничать. Так что ждем короля Бахрейна в Казани.

Трагическое событие недели мирового значения – гибель Эбрахима Раиси Фото: © tasnimnews.com, CC BY 4.0

Он был другом Татарстана: погиб президент Ирана

Трагическое событие недели мирового значения – гибель Эбрахима Раиси. Вертолет президента Исламской Республики Иран потерпел крушение в безлюдном районе провинции Восточный Азербайджан.

Разбился именно тот вертолет, в котором находились Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем. По сообщениям СМИ, сопровождающие машины долетели до места назначения. 23 мая Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет, где говорится, что президентский вертолет следовал по назначенному маршруту и не отклонялся от него. В беседах диспетчеров с экипажем ничего подозрительного замечено не было. Пока рано говорить о причинах падения вертолета – Тегеран доведет расследование до конца и представит его результаты верховному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи и иранскому народу, заявил 21 мая посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Эбрахим Раиси был очень яркой личностью. Доктор юридических наук и исламского права, обладавший почетным титулом сейида, который обозначает принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда. Был женат, воспитывал двух дочерей. В 2021 году Раиси победил на выборах президента Ирана, набрав свыше 60% голосов избирателей. Он считался близким соратником Али Хаменеи и его вероятным преемником, то есть мог стать, по сути, самой могущественной политической фигурой в Иране.

Погибший президент был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом и принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу Ирана. Он призывал мир отказаться от доллара, был приверженцем идеи многополярного мира. Об этом Раиси говорил после вступления Ирана в БРИКС.

«Некоторые люди говорят, что единственный выход из наших проблем – это улыбаться Америке или некоторым европейским странам. Я говорил это много раз и снова повторю: мы не ждем их улыбки и не ставим экономику и жизнь людей в зависимость от их воли. Существует очень хорошая возможность, называемая глобальным альянсом БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества. Членство в этих альянсах определенно может сыграть роль в борьбе с односторонним подходом американцев», – заявлял он.

Эбрахим Раиси был большим другом России. В январе 2022 года он совершил первый визит в нашу страну, провел переговоры с Владимиром Путиным. В сентябре 2023 года предложил посредничество Ирана в российско-украинских переговорах. Раиси всегда был за расширение российско-иранского сотрудничества.

Трагическая гибель президента и главы МИД Ирана – большая потеря для Татарстана. В последнее время взаимодействие республики с ИРИ бурно росло. Только за 2023 год товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос более чем в полтора раза. Развивался культурный обмен, было много встреч и совместных проектов. Такие результаты стали возможными во многом благодаря личной поддержке президента Ирана.

История добрых личных взаимоотношений между Эбрахимом Раиси и Рустамом Миннихановым началась еще до президентского срока первого. Так, в 2017 году во время посещения города Мешхед глава Татарстана встретился с ним как с председателем фонда «Астан Кудс Резави». Тогда наша делегация посетила Мавзолей имама Резы и историческую библиотеку, в которой хранятся ценнейшие собрания рукописей и исламских реликвий. Такое уважение татарстанской стороны к духовной жизни Ирана, безусловно, произвело самое благоприятное впечатление на будущего президента страны.

В свою очередь, в 2018 году Эбрахим Раиси посетил Казань, где ему был оказан самый радушный прием. На встрече с Рустамом Миннихановым в феврале 2024 года он с теплотой вспоминал этот визит и выразил готовность вновь посетить нашу республику. «Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», – добавил тогда Раиси. Увы, гибель в авиакатастрофе перечеркнула эти планы. Очень жаль.

В то же время есть большие основания полагать, что новый президент страны сохранит преемственность в добром отношении к нашей стране, к нашей республике. Логика раскручивающегося противостояния, а вернее, восстания множества стран на планете против однополярной гегемонии Запада, не оставляет иных путей для иранских властей.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. А новые выборы перенесены на неопределенный срок Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Просроченный президент Украины: у Зеленского закончились полномочия

Событие недели в российско-украинском противостоянии – срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Именно в этот день в 2019 году он вступил в должность главы государства и принес присягу. А новые выборы, которые должны были состояться в марте этого года, перенесены на неопределенный срок из-за введенного в стране еще в 2022 году военного положения.

Все доводы о якобы легитимности Зеленского разбиваются вдребезги о Конституцию Украины, где ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от полномочий Рады) могут продлеваться во время военного положения. Так что Зеленскому следовало бы передать руководство страной спикеру парламента, которого 112-я статья Основного закона Украины наделяет правом исполнять обязанности главы государства. Несостоявшаяся передача руководства и есть потеря всяческой легитимности – получается, что экс-президент узурпировал власть.

Украинцы делают свои выводы. По данным проводимых американцами и европейцами закрытых социологических опросов, как сообщает Служба внешней разведки России, уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну.

Не лучше дела обстоят в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность «верховного главнокомандующего» не превышает 20%.

Сейчас «просроченный президент» чувствует уязвимость своих позиций. Он отчаянно пытается избавиться от неблагонадежных. Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны.

Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства. Слова поддержки нелегитимного руководителя страны звучат сейчас со всех западных трибун. Подключили даже ООН, где официально сообщают, что «президент Зеленский» остается для этой международной организации главой государства Украина.

Другими словами, ООН готова закрыть глаза на нелегитимность первого лица Украины. И правда, зачем все эти законы, зачем все это право, если с самых высоких трибун можно на них плевать. Любят на Западе Зеленского, а на остальное плевать. США и их сателлиты, заседающие в ООН, уже давно попрали и растоптали международное право, которое Россия почему-то до сих пор соблюдает в ущерб своим национальным интересам.

А ведь Виктора Януковича когда-то отстранили от власти незаконно, без объявления импичмента. Он до сих пор законный президент Украины. И ООН на эту тему молчит в тряпочку, как и политики Запада. Типичные двойные стандарты.

Для России же Зеленский стал лицом, потерявшим иммунитет от юридического преследования как глава государства. Поэтому МВД РФ 4 мая совершенно правомерно объявило его в розыск за совершенные преступления. То же самое можно сделать и украинской полиции, ведь теперь у них уже не президент, а узурпатор.

На этой неделе в Болгаре отмечали традиционный для нашей республики «Изге Болгар җыены» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Изге Болгар җыены»: воспоминание о Волжской Булгарии

На этой неделе в Болгаре отмечали традиционный для нашей республики «Изге Болгар җыены» – мероприятие, посвященное годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году оно собрало более 20 тысяч гостей. Напомним, мусульмане Татарстана и других регионов России ежегодно посещают Болгар в это время, чтобы прочитать коллективный намаз и отметить праздник веры различными мероприятиями. Кроме того, в этом году мероприятие вошло в программу Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В минувшее воскресенье на «Изге Болгар җыены» побывали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и другие религиозные деятели. Типично для Татарстана, что к гостям праздника присоединился митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Мы благодарны нашим православным братьям за то, что они всегда рядом с нами. Мы все патриоты своей Родины, где в дружбе и согласии проживают представители разных народов и религий», – отметил такое мирное сосуществование различных конфессий в Татарстане Рустам Минниханов.

Митрополит Кирилл подтвердил слова Раиса: «Мы так и идем бок о бок. И это единство выстрадано нашими благочестивыми предками. Когда мы видим наши храмы и наши мечети, мы помним, что совсем недавно здесь была разруха. И все было восстановлено в той красоте, которую мы сегодня видим... Мы действительно единый народ, и у нас одна земля».

После коллективного намаза состоялся праздничный концерт, прошли выставки художественных промыслов, ярмарки халяльной продукции и различные мастер-классы, а также розыгрыш семейного хаджа для всех желающих.

Примечательно, что год от года «Изге Болгар җыены» набирает все большие обороты. Стоявший у истоков возрождения Болгара Минтимер Шаймиев напомнил о том, как все начиналось: «У нас, у татар, говорят: „Начатое дело – это уже завершенное дело“. Начинали с малого, а сколько сделано. Если помните, в самом начале здесь была небольшая группа. А сейчас сюда приезжают братья-мусульмане и из других стран. Это большое достижение. Изменение отношения к нашему народу, мусульманам – это не дело одного дня. Эти встречи продвигают религию, приводят к большой победе».

Замечательно, что на такие большие праздники веры приходят лидеры других конфессий и демонстрируют примеры взаимополезного сотрудничества и сосуществования на одной земле. Тем и знаменит Татарстан – своим межконфессиональным и многонациональным миром.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru