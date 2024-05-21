«Мы работали буквально на разрыв»: Минуллина назвала главные итоги KazanForum-2024

Талия Минуллина подвела итоги XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гости еще не уехали, а мы уже начали подготовку к следующему форуму»

KazanForum вновь побил свои рекорды: саммит собрал более 20 тыс. участников из 87 стран мира и стольких же регионов России, что стало новым рубежом и создало новые вызовы в его организации, подготовке и проведении. Такими обрисовала итоги форума глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

«Можно уже сказать, что когда гости еще не уехали, мы уже начали подготовку к следующему форуму», – добавила руководитель АИР, подчеркнув, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично приглашает гостей в ходе переговоров, в том числе в рамках деловых поездок за рубеж.

Она также добавила, что на данном этапе подготовка к KazanForum 2025 заключается в деловых совещаниях, где определяются с датами мероприятия, деловой программой и основными темами.

Саммит собрал более 20 тыс. участников из 87 стран мира и стольких же регионов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форуме заключено 120 соглашений

Отдельно Минуллина отметила состав участников. Форум собрал на одной площадке более 40 дипломатических миссий, а также крупные делегации зарубежных стран.

«Многим из гостей сложно формировать составы делегаций, потому что программа форума настолько обширна, что получается, что мы приглашаем чуть ли не весь Кабинет министров страны.

Всего в деловой программе в качестве спикеров приняли участие более 800 экспертов. На сессиях рассматривались вопросы, касающиеся практически всех сфер социального и экономического сотрудничества России и стран исламского мира.

Однако, несмотря на то что в рамках форума проходит много культурных, образовательных, спортивных мероприятий, главной темой была и остается экономика.

«Поэтому акценты были сделаны на экспортно-импортных операциях, повышении товарооборота с исламскими странами, халяль-продукции, логистике. Эти темы стали центральными на форуме», – подчеркнула Минуллина.

Всего в рамках форума прошло около 180 мероприятий, результатом которых стало заключение 120 соглашений.

Форум собрал на одной площадке более 40 дипломатических миссий, а также крупные делегации зарубежных стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже получены заявки на бронирование площадей под стенды от Афганистана и Катара»

Что касается масштабной выставки, которая сопровождала KazanForum на протяжении всех дней работы форума, то только Russia Halal Expo заняла два павильона выставочного комплекса «Казань Экспо».

Здесь свою продукцию представили 11 зарубежных стран и 17 регионов России на 77 различных стендах. Возвращаясь к теме подготовки к форуму в 2025 году, Минуллина отметила, что уже получены заявки на бронирование площадей под стенды от Афганистана и Катара.

Кроме того, в этом году впервые была организована выставка недвижимости International Property Market 2024, которая заняла отдельный павильон выставочного центра. Минуллина подчеркнула, что идея организации такой экспозиции оказалась крайне удачной и теперь она станет ежегодной.

Еще одна экспозиция – крупногабаритной техники – расположилась на парковке комплекса. По словам заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Германа Лернера, выставка заняла более 5 тыс. квадратных метров и за дни ее работы экспозицию посетили свыше 1 тыс. человек.

«Всего было представлено 27 компаний и 72 единицы техники и оборудования. Из них 3 единицы – из Беларуси, 5 – из Узбекистана и остальные из Татарстана», – рассказал Лернер.

На территории агропромышленного парка Казани была организована международная ярмарка Kazan Halal Market Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5 тысяч различных товаров на Kazan Halal Market

Один из главных акцентов форума был сделан на продукции со знаком «Халяль» – заслуженным символом качества в исламском мире. Для продвижения такой продукции на территории агропромышленного парка Казани была организована международная ярмарка Kazan Halal Market. В Казани она проходила уже во второй раз.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Татарстана Рустем Гайнуллов, на ярмарке были представлены более 400 продавцов, включая тех, кто постоянно работает на данной площадке.

«Мы привлекли 68 новых компаний, из которых 59 – это российские компании из 9 регионов страны и еще 9 – зарубежные», – поделился Гайнуллов.

Замминистра добавил, что ассортимент насчитывал свыше 5 тыс. наименований различной халяльной продукции. Общая площадь ярмарки составила свыше 13,5 тыс. квадратных метров. За дни ее проведения было реализовано продукции на 25 млн рублей.

Такой уровень организации, как у KazanForum, далеко не всегда встречается на международных и всероссийских форумах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гостеприимство у татар в крови»

Талия Минуллина подчеркнула, что форум получил высокую оценку у федерального правительства. «Традиционно гостеприимство у татар в крови. Мы всегда стараемся принимать как можно радушнее всех гостей республики», – сказала она.

По ее словам, такой уровень организации, как у KazanForum, далеко не всегда встречается на международных и всероссийских форумах.

«Мы работали буквально на разрыв, но все гости почувствовали гостеприимство. Когда мы ездим на форумы, к сожалению, не всегда работа организована так качественно. Не всегда бывает, что приезжаем на какой-нибудь крупный форум и за нами закрепляют отдельного человека. Это такая наша локальная, уникальная практика, которая показывает наше отношение к гостям», – сказала Минуллина.