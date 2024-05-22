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Минниханов встретился с Королем Бахрейна в Москве
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, который сегодня прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению Президента Владимира Путина. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», — сказал в самом начале встречи Минниханов.
Он также поблагодарил гостя за участие бахрейнской делегации в KazanForum, состоявшемся на прошлой неделе, и отдельно отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы (двоюродный брат Короля Бахрейна – прим. Т-и).
«Добрый друг Татарстана — Председатель Высшего совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, вносит ценный вклад в её работу», — подчеркнул Минниханов.
По итогам последних взаимных визитов товарооборот между Байхрейном и Татарстаном в 2023 году удалось увеличить в 30 раз — до 450 тыс. долларов. Стороны посчитали цифру небольшой и согласились, что номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в королевство, весьма широка.
Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане.
Король Бахрейна подчеркнул, что рад быть в России по приглашению Президента Владимира Путина, а также выразил пожелание в следующий визит посетить Казань.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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