Заместитель главы МИД РФ: Саммит Путина с Байденом активно прорабатывается

Новый саммит Президентов России и США прорабатывается и находится на продвинутой стадии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – отметил Рябков.

Он также обратил внимание, что точной даты и формата, в котором пройдут переговоры, пока нет.

На предыдущем саммите 16 июня 2021 года в Женеве Путин и Байден договорились о возобновлении двусторонних консультаций по стратегической стабильности. Это была первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность Президента США.