news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 ноября 2021  18:07

Заместитель главы МИД РФ: Саммит Путина с Байденом активно прорабатывается

news_top_970_100

Новый саммит Президентов России и США прорабатывается и находится на продвинутой стадии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС. 

«Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – отметил Рябков.

Он также обратил внимание, что точной даты и формата, в котором пройдут переговоры, пока нет. 

На предыдущем саммите 16 июня 2021 года в Женеве Путин и Байден договорились о возобновлении двусторонних консультаций по стратегической стабильности. Это была первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность Президента США.

#сша #Россия #мид рф #Владимир Путин #джо байден #саммит #сергей рябков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное