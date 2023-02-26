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Общество 26 февраля 2023 10:25

Мама бывшего министра здравоохранения Марата Садыкова ушла из жизни вслед за сыном

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Скончалась мама бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, врач-невролог Назира Шайхелисламовна Садыкова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан выразило искренние соболезнования Председателю совета ветеранов здравоохранения Татарстана Наилю Салаховичу Садыкову в связи с кончиной супруги.

В ведомстве отметили, что вместе они воспитали двоих детей, внесших в систему здравоохранения республики огромный вклад и продолживших династию врачей.

Похороны состоятся сегодня, 26 февраля.

Напомним, что Марат Садыков ушел из жизни месяцем раньше, 29 января. В последний путь его провожали множество благодарных пациентов и коллег.

#Здоровье #минздрав рт #соболезнование
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