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Мама бывшего министра здравоохранения Марата Садыкова ушла из жизни вслед за сыном
Скончалась мама бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, врач-невролог Назира Шайхелисламовна Садыкова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Министерство здравоохранения Республики Татарстан выразило искренние соболезнования Председателю совета ветеранов здравоохранения Татарстана Наилю Салаховичу Садыкову в связи с кончиной супруги.
В ведомстве отметили, что вместе они воспитали двоих детей, внесших в систему здравоохранения республики огромный вклад и продолживших династию врачей.
Похороны состоятся сегодня, 26 февраля.
Напомним, что Марат Садыков ушел из жизни месяцем раньше, 29 января. В последний путь его провожали множество благодарных пациентов и коллег.
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