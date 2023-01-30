«Склоняю голову перед этим человеком»: как Татарстан прощался с Маратом Садыковым

Тысячи людей сегодня пришли проститься с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым. Мест в зале прощания всем пришедшим не хватило, машины на парковке ставить было некуда, но люди продолжали идти, чтобы в последний раз сказать спасибо Марату Наилевичу – руководителю, коллеге, наставнику и другу. Как это было – в репортаже «Татар-информа».

К восьми на въезде у Поволжского университета спорта и туризма уже образовалась огромная пробка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я ценю этого человека, я склоняю голову»

Люди начали собираться в Деревне Универсиады еще в семь утра. К восьми на въезде у Поволжского университета спорта и туризма уже образовалась огромная пробка. Справиться с потоком машин помогали сотрудники ГИБДД.

Даже несмотря на то, что место прощания перенесли с Бутлерова из Казанской медицинской академии в Большой зал Поволжского университета спорта и туризма, места для всех желающих проститься с Маратом Садыковым не хватило. Люди стояли в дверных проемах и у входов в зал. И бесконечно несли цветы к сцене.

На церемонии прощания собрались первые лица Татарстана, врачи, ветераны здравоохранения. Все хотели отдать дань памяти коллеге, руководителю и другу.

Места для всех желающих проститься с Маратом Садыковым не хватило Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На прощание в Казань прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Тяжелая утрата постигла нас, ушел наш коллега и друг. Этот человек прошел практически весь путь, не перепрыгивая ни одной ступени медицинской иерархии. Человек, который чутко чувствовал развитие медицины, чувствовал, что нужно в данный момент, какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать помощь населению», – сказал министр здравоохранения России.

Михаил Мурашко отметил, что на короткую жизнь Марата Садыкова выпало много испытаний. Он вспомнил, что когда началась пандемия коронавирусной инфекции, первые пациенты попали именно в Казань. Марат Садыков был всегда на связи, вместе с Мурашко они оттачивали механизмы помощи таким больным.

По словам министра здравоохранения России, слова Марата Наилевича всегда внушали уверенность.

На прощание в Казань прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он звонил даже в самой сложной ситуации и говорил: “Шеф, справляемся, делаем все, что надо”», – со слезами в голосе произнес Михаил Мурашко.

«Я ценю этого человека, я склоняю голову», – заключил министр здравоохранения РФ.

«Человек с большой буквы, врач от Бога»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале своей речи обратился к самым близким родственникам: родителям, супруге и детям Марата Садыкова.

Рустам Минниханов завершил свою речь словами о том, что Марат Наилевич был настоящим патриотом республики, патриотом здравоохранения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Пандемия показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Всегда мы будем помнить нашего товарища», – подчеркнул Президент РТ.

Президент завершил свою речь словами о том, что Марат Наилевич был настоящим патриотом республики, патриотом здравоохранения.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил свою признательность медикам и отметил их важную роль в жизнях людей.

Минтимер Шаймиев выразил соболезнования родным и близким Марата Садыкова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы часто говорим – служить людям. Это понятие, если подумать, непосредственно относится к медицинским работникам. Служить людям по жизни, во все времена. Любой ответственный человек сильно волнуется и переживает за происходящее. Особенно сильно за все всегда переживает первое лицо. Еще эти непростые годы. Они повлияли на здоровье Марата Садыкова», – отметил Минтимер Шаймиев.

Государственный Советник Татарстана выразил соболезнования родным и близким Марата Садыкова.

Вел траурную церемонию Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. Он зачитывал соболезнования в связи с кончиной Марата Наилевича, которые пришли от глав российских ведомств.

«Уход Марата Наилевича – это огромная потеря не только для родных и близких, но и для всей системы здравоохранения Республики Татарстан, для его соратников и друзей. Мы помним и знаем Марата Наилевича как талантливого организатора здравоохранения, как истинного профессионала, человека, искренне любящего людей, готового прийти на помощь 24 часа в сутки. Он делал все, чтобы система здравоохранения была лучшей в стране», – отметил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ему вторила и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она вспомнила случай из своей жизни. Папа ее близких людей страдал тяжелой формой рака, шансов спасти его не было. Родственники не знали, что делать. Марина Александровна позвонила Марату Наилевичу, тогда еще не министру, а главному врачу седьмой казанской больницы.

Марина Патяшина: «Марат Наилевич – человек с большой буквы, врач от Бога» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я посоветовалась с ним, что можно сделать. Он сказал: “Привози ко мне”. Здесь в зале находятся главные врачи, вы все понимаете, что смертность в стационаре – это то, чего пытаются главные врачи избежать. Он сказал мне: “Как мы будем смотреть друг другу в глаза? Ты представляешь этих родственников, которые будут себя до конца дней мучать, думая, что они не помогли отцу в последние дни?” В этом был весь Марат Наилевич, человек с большой буквы, врач от Бога», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

Многие из собравшихся сегодня на церемонии прощания не могли сдержать слез. Недоумение и боль утраты читались на многих лицах.

Из здания университета участники траурной церемонии отправились на кладбище в поселок Мирный Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Очень много цветов...

Из здания университета участники траурной церемонии отправились на кладбище в поселок Мирный. По улицам поселка ехала длинная колонна из автомобилей и больших автобусов. Широкая проселочная дорога, ведущая к кладбищу, стала односторонней и узкой из-за количества припаркованных автомобилей.

Недоумение и боль утраты читались на многих лицах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приехал катафалк, мужчины выстроились для молитвы. Вместе с ними и отец министра Наиль Салахович Садыков. Было очень заметно, что стоять ему очень непросто, его под руки поддерживали близкие. Возглавил ритуальную церемонию прощания Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Когда читать молитву закончили, близкие подняли тело и понесли к могиле. Среди собравшихся слышалось: «Как же так…», «Марат», «Не могу поверить».

Возглавил ритуальную церемонию прощания Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комья земли в могилу первыми кинули родители, после – самые близкие, потом родственники, друзья, коллеги.



А потом очень долго несли цветы и венки… Очень много цветов…