Минниханов поприветствовал гостей Сабантуя в Малмыже Кировской области

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе, который проходит в городе Малмыж Кировской области. Руководитель республики поприветствовал гостей национального праздника со сцены.

«От всей души поздравляю всех с этим большим праздником. Желаю всем здоровья и благополучия, чтобы Сабантуй прошел в нашей стране, чтобы мир был мирным, а области процветали. Большое спасибо всем вам за приезд на Сабантуй, организаторам Сабантуя за организацию праздника!» — цитирует Раиса РТ пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что два региона связывают дружеские отношения, которые в будущем будут только развиваться.

«Сегодня на нашей гостеприимной Кировской земле мы отмечаем замечательный праздник Сабантуй! И этот праздник — символ людей труда. Я очень рад, что сегодня у нас такие замечательные гости, делегация Республики Татарстан с Раисом Республики Татарстан. Нас действительно связывают дружеские отношения, которые, надеюсь, в ближайшие годы будут прирастать многими делами», — сказал губернатор.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Затем Минниханов и Соколов вручили государственные награды.

В празднике принимают участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, глава Малмыжского района Эдуард Симонов, председатель Национально-культурной автономии татар Кировской области Язиля Асхатдинова.