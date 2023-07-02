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Минниханов поприветствовал гостей Сабантуя в Малмыже Кировской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Сабантуе, который проходит в городе Малмыж Кировской области. Руководитель республики поприветствовал гостей национального праздника со сцены.
«От всей души поздравляю всех с этим большим праздником. Желаю всем здоровья и благополучия, чтобы Сабантуй прошел в нашей стране, чтобы мир был мирным, а области процветали. Большое спасибо всем вам за приезд на Сабантуй, организаторам Сабантуя за организацию праздника!» — цитирует Раиса РТ пресс-служба Всемирного конгресса татар.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что два региона связывают дружеские отношения, которые в будущем будут только развиваться.
«Сегодня на нашей гостеприимной Кировской земле мы отмечаем замечательный праздник Сабантуй! И этот праздник — символ людей труда. Я очень рад, что сегодня у нас такие замечательные гости, делегация Республики Татарстан с Раисом Республики Татарстан. Нас действительно связывают дружеские отношения, которые, надеюсь, в ближайшие годы будут прирастать многими делами», — сказал губернатор.
Затем Минниханов и Соколов вручили государственные награды.
В празднике принимают участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, глава Малмыжского района Эдуард Симонов, председатель Национально-культурной автономии татар Кировской области Язиля Асхатдинова.
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