Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

Фото: пресс-служба Кировской области

В торжественной церемонии открытия Всероссийского сельского Сабантуя в Вятских Полянах Кировской области приняли участие около 26 тыс. человек. Среди них были как жители разных районов региона, так и гости из почти 70 других субъектов Федерации, информирует пресс-служба областной администрации в Telegram-канале.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в церемонии открытия приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«К нам в Вятские Поляны приехали гости из 70 регионов России – приветствую всех на гостеприимной вятской земле! На Вятке уважают культуру и уникальные традиции разных народов. У нас в мире и согласии живут представители более 110 национальностей. Мы все вместе живем в мире и готовы защищать его всеми силами, как наши воины на СВО», – заявил руководитель Кировской области.

Фото: пресс-служба Кировской области

«Сабантуй – древний праздник, который напоминает о важных ценностях – любви к родной земле, уважении к труженикам села, сохранении национальных традиций. Их мы передаем молодому поколению, в том числе благодаря Сабантую, который в этом году у нас плавно перейдет в празднование областного Дня молодежи», – добавил Александр Соколов.

В рамках праздника плуга состоялось чествование участников специальной военной операции – уроженцев Вятскополянского района, которые проявили мужество на фронте и были награждены наградами и званиями.

Кроме того, жителей Вятскополянского и Малмыжского районов наградили за активную общественную и меценатскую деятельность, значительный вклад в развитие малой родины, многолетний и добросовестный тур.

Фото: пресс-служба Кировской области

В рамках Сабантуя состоялись конные скачки. В заездах приняли участие 48 наездников из Кировской области, республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия, Пермского края. На соревнованиях оказались представлены русские, орловские, американские рысистые и чистокровные английские лошади, а также лошади полукровных пород. Состязания собрали несколько тысяч болельщиков.

Соколов вручил победителю скачек – жокею из Татарстана, чья лошадь по кличке Король РТ пришла первой, Кубок губернатора Кировской области и автомобиль «Лада Гранта».

По инициативе руководителя региона на площадках всероссийского Сабантуя впервые представили лошадей вятской породы (из Афанасьевского и Белохолуницкого районов). Состоялись показательные выступления на вятушках в дисциплине «выездка».

Фото: пресс-служба Кировской области

В обеспечении работы Сабантуя задействованы 300 волонтеров. «Волонтеры – это не просто помощники, а настоящие созидатели праздника. Их самоотдача и искренняя вовлеченность делают событие по-настоящему теплым и запоминающимся», – подчеркнула руководитель волонтерского корпуса Олеся Филимонова.

Добровольцы обеспечивают функционирование всех ключевых моментов праздника: организацию анимационных программ, навигацию гостей, техническое сопровождение событий, поддержку спортивных состязаний, проведение экскурсий, работу на интерактивных площадках и обеспечение логистики.

Среди волонтеров присутствуют представители Кирова, Вятских Полян и Вятскополянского, Уржумского, Кильмезского, Малмыжского, Кумёнского и Нолинского районов.

Вовлечение молодежи в добровольческую и общественно полезную деятельность и формирование активной гражданской позиции входит в число ключевых задач национального проекта «Молодежь и дети».