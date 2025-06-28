Рустам Минниханов принял участие в XV Всероссийском сельском Сабантуе в Вятских Полянах

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В городе Вятские Поляны Кировской области проходит XV Всероссийский сельский Сабантуй. Почетным гостем мероприятия стал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня мы здесь проводим праздник Сабантуй. Большое спасибо руководству Кировской области за прекрасную подготовку. Конечно, погода не совсем такая, как мы думали, но всё остальное отлично организовано», – поблагодарил Раис РТ.

В церемонии открытия также приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сегодня на сцене мы показали, что мы многонациональный народ. Мы все любим свою Родину и готовы защищать ее до последней капли крови. Спасибо Раису Республики Татарстан за то, что доверили проведение такого масштабного мероприятия. Уверен, Сабантуй запомнится всем его участникам и гостям», – сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В Вятских Полянах собрались представители более чем 70 регионов России. В рамках праздника плуга организованы ярмарки народных промыслов и выставка сельскохозяйственной техники, демонстрирующие как традиционные ремесла, так и современные достижения АПК. Центральными событиями Сабантуя стали Всероссийские соревнования по борьбе на поясах и показательные выступления конных клубов на специально оборудованном ипподроме. Спортивная программа была дополнена турнирами по волейболу и состязаниями по армрестлингу.

Культурная часть праздника включает выступления творческих коллективов из Татарстана, Кировской области и других субъектов Федерации. Для любителей народных традиций предназначены интерактивные площадки с русскими и татарскими играми, национальными танцами.

Рустам Минниханов, Александр Соколов и Олег Мельниченко ознакомились с этноподворьями, призванными продемонстрировать богатство культуры и быта народов, населяющих Кировскую область. Здесь организованы Вятское, Татарское и Башкирское подворья. Там каждый желающий может попробовать блюда национальной кухни, увидеть традиционные ремесла и народные костюмы, узнать больше о культуре и укладе жизни местных жителей. Татарстан на празднике представлен Кукморским районом, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

Отдельные мероприятия посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Камиля Билалова