В 2026 году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пензенской области

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В 2026 году Всероссийский сельский Сабантуй примет у себя Пензенская область. Праздник пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района. Об этом было объявлено на XV Всероссийском сельском Сабантуе, который проходит в Вятских Полянах Кировской области.

Переходящий символ Всероссийского сельского Сабантуя «Тулпар» губернатор Кировской области Александр Соколов передал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко.

«Горд, что следующий Сабантуй пройдет на гостеприимной пензенской земле. Спасибо за доверие! Сабантуй – это праздник сельских тружеников, земледельцев и тех, кто поддерживает нашу экономику», – сказал Мельниченко.

Камиля Билалова