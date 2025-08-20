news_header_top
Общество 20 августа 2025 11:54

Всероссийский форум «Молодежь и городская среда» открылся в Казани

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В столице Татарстана торжественно открылся II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда». Церемония прошла в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участниками события стали студенты профильных вузов и колледжей, молодые специалисты, активисты и урбанисты, создающие проекты по развитию территорий, а также эксперты. Они объединились для обсуждения будущего российских городов и роли молодежи в их развитии.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

В частности, Алексей Ересько заявил, что вовлечение молодежи в вопросы развития городской среды становится важнейшим фактором устойчивого будущего.

«<…> сегодня по всей стране создается множество объектов для молодежи, и совершенно очевидно, что их невозможно проектировать без вашего участия. Ведь именно вы главные пользователи и инициаторы появления новых пространств, и очень важно, чтобы молодежь напрямую участвовала в их создании. За время между первым и вторым форумами мне посчастливилось побывать на нескольких молодежных мероприятиях, и я вижу, что ваша активность растет. Это говорит о главном: вам небезразлично, что происходит на улицах ваших городов и населенных пунктов. Вам хочется, чтобы жизнь в этих городах становилась интереснее, красивее и комфортнее», – подчеркнул он.

Ринат Садыков в свою очередь указал на значение мероприятия, собравшего около 400 участников из более чем 50 регионов, как площадки для диалога и практических решений:

«Планируется наше выступление на тему того, как сегодня молодежь реально участвует в реализации городских повесток по строительству, архитектуре, дизайну объектов и концептуальному развитию объектов. Мы обсудим то, как важно это делать не только сегодня, но и через пять, десять лет. Я уверен, что каждый из вас найдет здесь новые профессиональные знания, а самое главное – много контактов», – пояснил он.

Трехдневная образовательная программа форума организована по четырем трекам:

– мастерская «Фиджитал-урбанистика»,
– лаборатория «Городские медиа»,
– интенсив «Энергия города»,
– программа «Профессиональная траектория».

Делегатов ждут проектные сессии и воркшопы с федеральными и региональными экспертами, работа с реальными запросами российских городов, возможность презентовать свои идеи и включить их во Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Предусмотрены и блоки с прямыми предложениями о стажировках и трудоустройстве от партнеров. Создание таких возможностей для молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», отметили в ведомстве.

С представителями молодежи будут работать ведущие эксперты в области архитектуры, медиа и дизайна. Завершит программу защита проектов, разработанных командами участников.

II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда» организован Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с Правительством РТ, а также при поддержке института развития ДОМ.РФ и общероссийской организации «Городские реновации».

