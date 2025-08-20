В «Казань Экспо» открылась выставка «Город-сад»

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» начала работу выставка «Город-сад». На ней собраны компании, которые в последние десять лет формируют облик общественных пространств по всей стране.

Экспозиция рассказывает о более чем 76 видах покрытий, малых архитектурных форм и светового оборудования. Представлено 32 дерева-крупномера и 650 кустарников от 21 производителя.

Свою продукцию показали крупнейшие предприятия России и Татарстана. «Татнефть» представила трубы разных типов в разрезе, чтобы показать, что с ними происходит спустя десять лет эксплуатации. КАМАЗ развернул стенд визит-центра – современного интерактивного пространства в парке-музее имени первого гендиректора компании Льва Васильева. Центр создан для развития промышленного туризма и популяризации рабочих профессий.

Отдельный стенд Министерства строительства и ЖКХ РФ посвящен всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года на конкурс поступило 3,7 тыс. заявок из 88 регионов, отобрано 1,6 тыс. проектов. Среди них – 945 парков, 301 набережная, 367 улиц и пешеходных зон, 262 площади. Уже реализовано 926 инициатив, в работе остаются еще 389. В 2025 году на конкурс подали 527 заявок, из которых 294 победителя получат федеральное финансирование в общем размере 25 млрд рублей.

Стенд Института развития городов Татарстана демонстрирует результаты программы «Наш двор», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. За шесть лет проведено 10,8 тыс. собраний с жителями, благоустроено 5,8 тыс. дворов, обновленная среда появилась у 1,6 млн человек. В программу вложено 54 млрд рублей.

Только в Татарстане за это время уложили 11,5 млн кв. метров асфальта – это площадь 1621 футбольного поля. Установили 21 тыс. скамеек и более 10 тыс. фонарей, длины опор хватило бы, чтобы «дотянуться до стратосферы». Появилось свыше 1 млн кв. метров брусчатки – этого достаточно, чтобы вымостить Красную площадь. В парках республики установили 3,1 тыс. детских игровых элементов.

На выставке также показали проекты «Курше фест» и «Лето в Татарстане». Организаторы представили фонтаны, элементы парковой инфраструктуры, детские горки и игровые комплексы – все, что делает общественные пространства удобными и привлекательными для отдыха жителей.

О своих проектах также рассказали новые регионы России. В Донецкой Народной Республике благоустроено 38 территорий, до 2030 года планируют обновить еще 351. В ЛНР уже реализованы 23 проекта, к 2030 году их станет на 238 больше. В Херсонской области благоустроят 57 территорий, уже завершены семь. В Запорожской области обустроили 41 пространство, в планах – 105.

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана будет принимать Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединит более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках Форума малых городов и сельских поселений состоится молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В рамках форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.