Общество 20 августа 2025 10:00

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана будет принимать Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединит более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках Форума малых городов и сельских поселений состоится молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

Программа молодежного форума разделена на несколько направлений. Предусмотрены треки «Фиджитал-урбанистика», «Арт-объекты и временное искусство», «Энергия города». А для самых молодых делегатов будет работать отдельный карьерный трек.

Проведение форума именно в Казани символично. Десять лет назад в Татарстане начала реализовываться масштабная программа благоустройства, инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым. За это время в регионе создали около 450 благоустроенных общественных пространств. Это обошлось в 28,1 млрд рублей, поступивших из федерального и республиканского бюджетов.

Стоит отметить, что в рамках форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.

Кроме того, с 2020 года в Татарстане действует программа «Наш двор», также запущенная Рустамом Миннихановым. За это время благоустроены 5,8 тыс. дворовых территорий за 54 млрд рублей.

