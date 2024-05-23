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Всероссийский библиотечный конгресс в Казани зафиксировал рекордное число участников
На Всероссийском библиотечном конгрессе, который завершился сегодня в Казани, зарегистрировано рекордное число участников. Об этом сообщила по итогам мероприятия журналистам директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.
«У нас был полный аншлаг, зарегистрировано около 1,7 тыс. делегатов. Типография Национальной библиотеки всю ночь печатала бейджи. Прекрасно отработала книжная ярмарка. С 19 по 22 мая в Национальной библиотеке РТ выставку посетили более 11 тыс. человек. Все секции прошли при аншлагах, что бывает редко, такого еще не было», - рассказала она.
Спикер отметила, что на библиотечный конгресс в Казань приехали 82 делегата из 13 стран, в том числе из Китая, Сербии, Кубы, Индии. На международной секции, которая прошла в Национальной библиотеке РТ, шла речь о семье и традиционных ценностях.
«Национальная библиотека выдержала, она не треснула по швам, хотя 29 секций работало у нас при полных аншлагах. Были представители 46 книжных издательств», - добавила Тимерзянова.
На закрытии библиотечного конгресса в Казани назвали библиотечную столицу России в 2025 году и избрали нового президента Российской библиотечной ассоциации. Также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.
Кроме того, в заключительный день работы форума состоялось награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».
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