Всероссийский библиотечный конгресс в Казани зафиксировал рекордное число участников

На Всероссийском библиотечном конгрессе, который завершился сегодня в Казани, зарегистрировано рекордное число участников. Об этом сообщила по итогам мероприятия журналистам директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«У нас был полный аншлаг, зарегистрировано около 1,7 тыс. делегатов. Типография Национальной библиотеки всю ночь печатала бейджи. Прекрасно отработала книжная ярмарка. С 19 по 22 мая в Национальной библиотеке РТ выставку посетили более 11 тыс. человек. Все секции прошли при аншлагах, что бывает редко, такого еще не было», - рассказала она.

Спикер отметила, что на библиотечный конгресс в Казань приехали 82 делегата из 13 стран, в том числе из Китая, Сербии, Кубы, Индии. На международной секции, которая прошла в Национальной библиотеке РТ, шла речь о семье и традиционных ценностях.

«Национальная библиотека выдержала, она не треснула по швам, хотя 29 секций работало у нас при полных аншлагах. Были представители 46 книжных издательств», - добавила Тимерзянова.

На закрытии библиотечного конгресса в Казани назвали библиотечную столицу России в 2025 году и избрали нового президента Российской библиотечной ассоциации. Также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.

Кроме того, в заключительный день работы форума состоялось награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».