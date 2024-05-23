В Казани избрали президента Российской библиотечной ассоциации

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда Фото: Мария Говтвань, РГБ

Президентом Российской библиотечной ассоциации (РБА) на новый трехлетний период избран генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. Об этом стало известно сегодня в Казани на торжественном закрытии Всероссийского библиотечного конгресса.

Итоги работы Всероссийского библиотечного конгресса в Казани подвел действующий президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Он поздравил своего преемника с избранием. Стоит отметить, что кандидатуру гендиректора РГБ поддержали 95% участников голосования.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На закрытии конгресса также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.

Кроме того, в заключительный день работы форума состоится награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».

Завершающим ярким событием и интригой года станет объявление «Библиотечной столицы России — 2025» и вручение от имени Республики Татарстан ее представителю соответствующего символа.