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Новости Татарстана и Казани
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В Казани избрали президента Российской библиотечной ассоциации
Президентом Российской библиотечной ассоциации (РБА) на новый трехлетний период избран генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. Об этом стало известно сегодня в Казани на торжественном закрытии Всероссийского библиотечного конгресса.
Итоги работы Всероссийского библиотечного конгресса в Казани подвел действующий президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Он поздравил своего преемника с избранием. Стоит отметить, что кандидатуру гендиректора РГБ поддержали 95% участников голосования.
На закрытии конгресса также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.
Кроме того, в заключительный день работы форума состоится награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».
Завершающим ярким событием и интригой года станет объявление «Библиотечной столицы России — 2025» и вручение от имени Республики Татарстан ее представителю соответствующего символа.
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