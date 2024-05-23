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На конгрессе в Казани назвали библиотечную столицу России 2025 года
Библиотечную столицу России в 2025 году назвали сегодня на закрытии Всероссийского библиотечного конгресса в Казани. Ею стал город Ижевск в Удмуртии.
Символ библиотечной столицы заместителю председателя Правительства Удмуртской Республики Наталье Тойкиной вручила министр культуры РТ Ирада Аюпова.
На закрытии конгресса также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее», которое направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах РФ.
Кроме того, в заключительный день работы форума состоялось награждение медалями РБА «За вклад в развитие библиотек» и знаками «Почетный член РБА», вручение государственных и ведомственных наград, а также церемония «Посвящение в профессию».
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