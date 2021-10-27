Всероссийская перепись населения в нерабочие дни пройдет в обычном режиме

Всероссийская перепись населения в предстоящие нерабочие дни будет проходить в обычном режиме. При этом меры защиты от коронавируса будут усилены, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Переписчики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, подчеркнули в ведомстве.

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина обратила внимание на то, что в нерабочие дни стационарные переписные участки и участки, расположенные в МФЦ, продолжат функционировать в обычном режиме. Их смогут посетить те, кто не имеет возможности переписаться дома или на портале госуслуг.

«При этом МФЦ оборудованы гостевыми компьютерами с доступом в интернет. Выбирайте удобный для посещения участок рядом с домом или работой», — добавила она.

Актуальный график работы и адреса стационарных переписных участков желающие принять участие во Всероссийской переписи населения могут узнать на сайте Татарстанстата — https://tatstat.gks.ru/vpn2020.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.