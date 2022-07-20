Всенощное бдение накануне Дня Казанской иконы Богородицы возглавил экзарх всея Беларуси

Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе накануне празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани возглавили Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

В праздничном богослужении приняли участие иерархи Русской Православной Церкви: митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Славгородский и Каменский Антоний, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Волжский и Сернурский Феофан, епископ Костомукшский и Кемский Борис.

Архипастырям сослужили наместники и настоятели монастырей Казанской епархии, благочинные церковных округов, священнослужители, сопровождающие архиереев, прибывших на торжества в Казанскую епархию.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Храм был полон – на богослужении было много прихожан казанских храмов и паломников.

После чтения Евангелия митрополит Кирилл поздравил верующих с праздником:

«Сегодня в этом доме Божией Матери, как и многие годы назад, собрались верующие люди, чтобы поклониться Пресвятой Богородице, помолиться ей, поблагодарить её за материнскую любовь ко всему человеческому роду, попросить об утешении в скорбях и помощи в вопросах, одолевающих нашу мятущуюся душу. Будем же благодарить Бога за то, что имеем возможность прикоснуться к нашим святыням. Будем радоваться каждому прожитому дню и всегда призывать в помощь Заступницу усердную рода христианского, в дом которой все мы сегодня пришли», – обратился к собравшимся митрополит Татарстана Кирилл.

Владыка особенно поприветствовал паломников, многие из которых прошли крестным ходом во время Царских дней в Екатеринбурге, затем молились в Троице-Сергиевой лавре на праздновании 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, а сегодня прибыли помолиться Божией Матери на месте явления ее чудотворного Казанского образа.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Кирилл! Мы все – и Преосвященные владыки, и духовенство, и миряне – рады присутствовать на этом великолепном празднике, пребывая в радости и сугубой молитве. Тропарь, посвященный Божией Матери, является кратким наставлением всем нам. Мы обращаемся к Матери Божией, называя ее “Заступницей усердной” рода христианского и всех, кто с верой к ней обращается. К Матери Божией обращаются и люди, которые пока не являются христианами, и они тоже получают просимое», – обратился с ответным словом митрополит Вениамин.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Завтра, 21 июля, в 7.30 в Благовещенском соборе Казанского кремля отслужат молебен Царице Небесной. По его окончании состоится традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери: архипастыри, священники и миряне пройдут от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого мужского монастыря.

После торжественной встречи святыни Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавит Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. Начало Литургии в 9.00.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Ранее агентство сообщало, что сегодня днем в Крестовоздвиженском соборе Казанско-Богородицкого монастыря открылся музей истории Казанской епархии, а позже перед собором Казанской иконы Божией Матери заработала фотовыставка, посвященная годовщине его освящения.