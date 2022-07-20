В честь годовщины освящения Казанского собора возле него открылась фотовыставка

Перед собором Казанской иконы Божией Матери открылась фотовыставка, посвященная годовщине его освящения. Открыл ее Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Я видел образы даже фотографические, и они обладали большой чудодейственной силой. То, что у Казанской иконы очень много списков, и они были с первых дней ее явления здесь – 443 года назад – это свидетельствует о том, что благодать от первообраза дается каждому. К так называемому Ватиканскому списку, который у нас здесь, люди приезжают, молятся и получают просимое. А ведь мы молимся Богородице через ту или иную икону, которую мы видим. Для нас очень важно, чтобы, когда мы молимся перед той или иной иконой, мы видели первообраз, чтобы мы не забывали молитву и обращались к Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам, как к живым. Чтобы у нас не было механического бездушного ощущения только от присутствия некоего предмета», – сказал владыка Кирилл.

Открытие фотовыставки вошло в череду мероприятий, организованных к празднованию Дня обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня днем также открылся музей истории Казанской епархии.

В 17 часов в Казанском соборе началось Всенощное бдение, которое возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.