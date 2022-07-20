Из нового музея Казанской епархии: О чем расскажут посох святителя Гурия и тюремная роба?

Идея создания музея витала давно, экспонаты отыскивали в разных регионах страны – сегодня открылся музей истории Казанской епархии. О чем говорят его экспонаты, по словам создателей и хранителей музея, каковы планы на будущее, в репортаже «Татар-информа».

К открытию музея истории Казанской епархии готовились давно и приурочили его к 443-й годовщине обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы Фото: tatmitropolia.ru

Музей истории Казанской епархии расположился на втором этаже Крестовоздвиженского собора Казанско-Богородицкого мужского монастыря. К открытию готовились давно и приурочили его к главному празднику православных на казанской земле – к 443-й годовщине обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

«У нас было большое желание воссоздать историю христианства в Казанском крае, которая имеет разностороннюю красоту. И вот, накануне праздника иконы Казанской Божией Матери, мы позвали всех, чтобы показать, что нам удалось сделать. Рассказать о том, как жили наши предки на этой земле, чем они жили и каково было их восприятие мира», – рассказал собравшимся на открытии гостям и представителям СМИ Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«С такими посохами монахи молились по шесть часов, не шелохнувшись»

Организаторы музея – иеромонах Аркадий (Логинов) и соорганизатор экспозиции Оксана Иванова в один голос говорят, что самый уникальный, важный и ценный экспонат нового музея – посох первосвятителя Гурия.

Самый уникальный, важный и ценный экспонат нового музея – посох первосвятителя Гурия Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Окунувшись в историю, вспомним, что Казанская епархия была учреждена в 1555 году собором в Москве при святителе митрополите Московском Макарии и при непосредственном участии и по инициативе царя Иоанна IV.

Создана она была с целью просвещения, проповедей, миссионерства на присоединенных землях. Первым архиепископом Казанским и Свияжским стал святитель Гурий. Возглавлял епархию он до своей кончины в 1563 году. По словам организаторов музея, все эти годы посох был при нем.

«Это подлинник, который сохранялся в Церкви в течение веков. Мы специально заказали для него особую витрину, потому что это – раритет с точки зрения истории России, безусловно, но и для церковной истории – это тоже очень важный экспонат», – рассказывает соорганизатор экспозиции музея Оксана Иванова.

Посох сделан в XVI веке из дерева, из какого именно, история умалчивает – экспертиза не проводилась, говорят хранители музея.

«Это подлинник, который сохранялся в Церкви в течение веков. Мы специально заказали для него особую витрину» Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«Вообще, такие посохи используются монахами во время молитвы – на него опираются двумя руками, чтобы не заснуть и не упасть, стоя за молитвой. Для этого же в греческой традиции используются стасидии, но посох гораздо более аскетичен. Павел Алепский, когда в XVII веке сопровождал Антиохийского патриарха в поездке на Русь, записал в дневнике, что с неподдельным ужасом наблюдает за тем, как молятся русские – стоя в холодном каменном храме на каменном полу на богослужении по пять-шесть часов, не шелохнувшись. Он удивлялся, откуда силы такие у русских монахов. Да, так молились наши предки», – рассказывает иеромонах Аркадий (Логинов).

До последнего времени посох первосвятителя Гурия хранился в Церкви, какое-то время он находился в музее Благовещенского собора Казанского Кремля. А теперь он снова переехал – из светского музея в церковный.

На мой вопрос, прикасались ли вы к посоху и что чувствовали в этот момент, отец Аркадий с восторженным взглядом отвечает: «Конечно, я прикасался, как возможно не прикоснуться? Но прикасался с великим благоговением. Любой человек, когда знает, какую вещь держит в руках, он испытывает при этом особое чувство. Мой случай не был исключением. Поэтому, я брал его только двумя руками, с большим благоговением. Но, все-таки, при этом мы понимаем разницу между предметами, которыми пользовались святые люди, и, например, святыми иконами, святыми мощами – это не одно и то же. Это почитание, но не поклонение. Мы не поклоняемся предметам, как Богу».

Иеромонах Аркадий: «Это почитание, но не поклонение. Мы не поклоняемся предметам, как Богу» Фото: tatmitropolia.ru

Подарок музею от Митрополита Кирилла

Музей открыли без помпы – светлой и уютной была приветственная речь Митрополита Кирилла.

«Хочется сказать, что у нас невероятно богатая земля, невероятно богатая страна, не только в плане материальных вещей. Эту красоту, часть из которой мы сегодня видим, могли делать только красивые и богатые духом люди. Сегодня здесь присутствует маленькая часть большой широкой души русского человека в ее многонациональном многообразии. Наша задача заключается в том, чтобы дать людям больше красоты, чтобы они поняли, что живут в красивом мире», – обратился к гостям владыка Кирилл.

После этого правящий архиерей передал в дар музею истории Казанской епархии два новых экспоната.

«Год примерно назад одна казанская монахиня передала нам книги, которые принадлежали схиархимандриту Серафиму – очень известному подвижнику благочестия здесь, в Казани, который сохранил мощи преподобного Гавриила Седмиозерного. Здесь даже записочка есть от нее: ’’Будущему музею новомучеников Татарстанской епархии’’. Передаю с ее запиской», – объяснил создателям музея владыка Кирилл.

Вторым подарком стал фрагмент проекта иконостаса казанского собора в Санкт-Петеребурге Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Вторым подарком стал фрагмент проекта иконостаса казанского собора в Санкт-Петеребурге, который, по словам митрополита, передали в дар друзья епархии из антикварного магазина, что находится по соседству.

«Тюремная роба говорит о любви»

Идейный вдохновитель и соорганизатор нового музея Оксана Иванова рассказала «Татар-информу» о своем любимом экспонате в экспозиции.

Тюремная роба уроженца Чистополя Александра Ильича Огородникова – издателя журнала «Православная община» Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Это тюремная роба уроженца Чистополя Александра Ильича Огородникова – издателя журнала «Православная община», который за самоиздат журнала был репрессирован, обвинен в антисоветской деятельности и посажен в лагерь Пермь-36. В этой робе он ходил в лагере. Позже он сам передал ее Оксане.

– Оксана, вы говорите, что каждый экспонат разговаривает с посетителями, о чем говорит тюремная роба?

– Она говорит о любви. О том, что даже в самых, казалось бы, тяжелых жизненных ситуациях, которые кажутся невыносимыми и мучительными, даже в них есть место для любви и света.

Идейный вдохновитель и соорганизатор нового музея Оксана Иванова Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

«Мы не начинатели, мы – продолжатели»

«Идея создания витала в воздухе и напрашивалась сама собой. В Казани уже был подобного рода музей в XIX веке и большой интерес к истории христианства в казанском крае был уже тогда. Поэтому, мы не начинатели, а продолжатели. Первое, что хотелось бы отметить, что история начинается не с образования Казанской епархии, а гораздо раньше», – рассказал гостям иеромонах Аркадий (Логинов).

Отец Аркадий вспомнил о древнем Болгаре и раскопках, которые были сделаны на его территории.

«История христианства здесь начинается с этого же времени. Жили рядом и славянские племена, и племена, пришедшие из Ирана, из Армении – эта земля всегда была многонациональной. Очень важно, что традиции добрососедского отношения сохраняются. Первые экспонаты – предметы археологических раскопок, свидетельствующие о присутствии христиан, живущих на этой земле. Так же, как и в раскопках древнего Болгара есть остатки фундамента и части стен, которые в науке называются греческие палаты, но у нас не вызывает сомнения, что это остатки христианского храма – не православного, в прямом нашем понимании, но христианского. Армянская община, и это установлено наукой, проживала на территории древнего Болгара», – рассказал иеромонах Аркадий.

Самым интересным экспонатом музея, который был найден в раскопках, хранители музея называют крест Федороа Болгарского.

Этот крест XIV века был найден в могиле христианского миссионера Феодора Болгарского Фото: tatmitropolia.ru

«В данном случае, это копия, выполненная точно по размерам оригинала. Этот крест XIV века был найден в могиле христианского миссионера Феодора Болгарского. Интересно то, что он погребен по обычаю, по которому обычно погребали святителей – епископов, архиереев. Он вполне мог быть переносным крестом», – рассказал иеромонах Аркадий.

«Был короткий период, когда Казанская епархия была очень большая – распространялась до Дальнего Востока. Поэтому, мы взяли результаты раскопок на прилегающих к Татарстану территориях. Вот здесь представлены две интересные раскопки, которые были обнаружены в Ульяновской области, они свидетельствуют о том, что православный монастырь существовал в Среднем Поволжье еще в домонгольский период. Нам самим было удивительно и интересно это узнать», – призналась Оксана Иванова.

Многие экспонаты, которые теперь представлены в новом музее раньше хранились в разных уголках страны. Стараниями создателей теперь они под одной крышей – ждут жителей и гостей Казани.

Музей будет разрастаться и пополняться новыми экспонатами. В пределе патриарха Гермогена, в котором уже есть иконостас, обретут свое место старые иконы. О том, какие именно, владыка Кирилл умолчал, но с улыбкой добавил, что каждую покажут и о каждой расскажут подробно. В свое время.

Музей будет разрастаться и пополняться новыми экспонатами Фото: tatmitropolia.ru

«Мы стараемся быть открытыми для всех, надеемся, что этот музей будет разрастаться и будет хорошим церковно-археологическим кабинетом», – добавил Митрополит Кирилл.

Помощь в создании экспозиции нового музея оказали Культурный центр им. А.С. Пушкина, Музей удмуртского быта деревни Балды-Кня кукморского района республики, общественные организации кряшен Татарстана.

Фото на анонсе: tatmitropolia.ru