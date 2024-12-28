Всей семьей, всем миром: супруги из Лениногорска поддерживают бойцов на СВО

С начала СВО волонтер из лениногорской группы «С любовью и молитвами» Надежда Ананьева со своим мужем и внуками активно участвует в сборе гуманитарного груза.

«Когда началась спецоперация, я передала через местное отделение партии мирному населению Донецка четыре новых костюма своего мужа Валерия. Спохватившись, поняла, что в кармане одного из пиджаков, я случайно оставила широкий золотой браслет Валеры. Сначала расстроилась, а потом решила: значит, он кому-то там нужнее. „Пусть носит на здоровье“, — сказала я тогда. А муж вообще спокойно воспринял эту новость», — рассказала Надежда.

30 декабря Надежде Ананьевой исполнится 71 год. Она ко всему относится философски, с разумным, спокойным отношением к жизни, сложностям, невзгодам. А ее искреннее сопереживание мирному населению Донецкой и Луганской Народных Республик, бойцам СВО выражается в ежедневной волонтерской работе.

Сначала она откликнулась на призыв вязать носки.

«В группе „Огородник“ активная и деятельная волонтер Фарида дала объявление о том, что у нее есть большое количество шерсти, которую нужно было довести, как говорится „до ума“: теребить, вычесать, найти прядильщиц. Когда все было готово, мы связали носки бойцам СВО», — рассказывает Надежда Александровна.

Позже, по состоянию здоровья, Фарида отошла от дел, и группа волонтеров распалась. Надежда Ананьева продолжила работать дома: вязала носки, манишки, шапки, а потом случайно услышала про группу «С любовью и молитвами», стала ее бессменным участником.

«Я только мази не делаю, во всем остальном есть мой посильный вклад, — отмечает Надежда Александровна. — В большом количестве изготавливаю для бойцов СВО кириешки. Для этого покупаю батон — из него вкуснее всего получаются эти ароматные сухарики. Нарезаю на мелкие кубики батон, сушу в духовке и раскладываю по пакетам. Солдаты могут добавить кириешки в суп, кашу или съесть с чаем».

Раньше мастерица пробовала добавлять к сухарикам масло, но готовое изделие приобретало горький привкус и быстро портилось, поэтому сейчас она просто сушит сухарики, придавая им красивый румяный аппетитный вид.

В волонтерскую деятельность активно включились и внуки Надежды Александровны.

«Когда приезжали из Питера, Валерия и Максим помогали мне упаковывать чай: раскладывали по пакетикам сбор из высушенных трав. В его состав входят различные травы и листья, собранные нами летом: душица, мята, вишневые, смородиновые, яблоневые листья. В эту смесь добавляем щепотку черного чая и упаковываем в пакетики», — рассказала активистка.

Старшая внучка Арина и дочь Елена поддерживают волонтерскую деятельность Надежды Александровны материально, а в пакетиках чая, которые заваривают бойцы на СВО, есть и вклад Арины.

Вместе со своей бабушкой внуки делали для солдат сухой душ: один комплект рассчитан на одно применение. Чтобы им воспользоваться, необходимо открыть упаковку, достать сухие полотенца и стик. Не вынимая губку из пакета, вылить на нее воду из стика, вспенить губку, помяв упаковку, намылить руки и тело, насухо вытереть кожу полотенцем, как после обычного душа.

Рядом с Надеждой Александровной — ее верный и преданный спутник жизни — Валерий. Единомышленник помогает своей жене во всех ее делах, он не понаслышке знает, что значит воинский долг и преданность стране. Во время прохождения срочной службы, их воинскую часть привлекли к тушению пожаров в Мордовии. В зоне риска оказались кадеты Ульяновского танкового училища имени В. И. Ленина, которые находись там на учениях. Валерий был в должности водителя. Генерал, обратившись к Валерию, сказал: «Сынок, если спасешь моих ребят, отмечу». Валерий Ананьев награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Сегодня военнослужащие благодарят волонтерскую семью за поддержку.

«Большое спасибо за вкусный чай и татарстанскую лапшу», — сказал боец Максим, когда приходил в отпуск и навещал волонтеров в их штабе.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов также поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой