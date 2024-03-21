Число заболевших сальмонеллезом сотрудников «Нэфис Косметикс» выросло до 69

Количество сотрудников предприятия «Нэфис Косметикс», заразившихся сальмонеллезом, выросло до 69 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Зарегистрировано 69 случаев заболевания, в том числе активно выявлены 29 человек», – указали в ведомстве.

Отмечается, что в инфекционную больницу госпитализировано 50 человек, у 19 сотрудников предприятия – легкая форма заболевания, в госпитализации не нуждались.

«Из 69 заболевших методом ПЦР сальмонелла обнаружена у 49 человек, в том числе бактериологическим методом подтверждена у 31», – добавили в Управлении.

Напомним, 18 марта стало известно, что после питания в столовой 40 работников «Нэфис Косметикс» заболели сальмонеллезом. Роспотребнадзор сразу после получения экстренных извещений провел санитарно-эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения группового заболевания. По данному инциденту прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.