Роспотребнадзор установил причину очага сальмонеллеза в «Нэфис Косметикс»

Установлена причина очага сальмонеллеза в «Нэфис Косметикс». Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, с 17 по 22 марта был зарегистрирован очаг групповой заболеваемости сальмонеллезом среди 84 работников «Нэфис Косметикс», а также 5 сотрудников производственной столовой ИП Сабиржан М.Р, где 15 марта питались все заболевшие.

В инфекционный стационар были госпитализированы 52 человека, 37 получают лечение амбулаторно. Диагноз сальмонеллез был установлен 67 заболевшим, остальные анализы в работе.

Причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужило загрязнение сальмонеллами готовых блюд при нарушении больными сальмонеллезом сотрудниками столовой обязательных санитарных требований при приготовлении, хранении и реализации готовых блюд и несоблюдение ими правил личной гигиены.

В процессе эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил: неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных цехов и оборудования; не соблюдение условий хранения и сроков годности продовольственного сырья и пищевых продуктов; замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в другие дни; нарушение правил мытья столовой и кухонной посуды; отсутствие сопроводительных документов на сырье и полуфабрикаты; нарушения по прохождению медосмотра и санитарно-гигиенического обучения персонала.

По результатам лабораторных исследований в пробе макаронника с сердцем, который употребляли все заболевшие, обнаружена сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в двух пробах готовой пищевой продукции (печень куриная жареная, фрикадельки мясные отварные) и в трех смывах с внешней среды (со стеллажа для кухонной посуды, с внутренней поверхности шкафа для хлеба и с фартука из мясо-рыбного цеха). У пяти сотрудников столовой выделены сальмонеллы.

За нарушения санитарного законодательства Управлением составлено четыре протокола об административных правонарушениях на ИП Сабиржан М.Р. Деятельность столовой «Нэфис Косметикс» временно приостановлена, столовая опечатана, материалы на приостановление деятельности находятся на рассмотрении в суде.

Пять сотрудников столовой, у которых выделены сальмонеллы, отстранены от работы.

Материалы расследования направлены Управлением в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.