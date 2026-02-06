«Все устраивает»: житель Улан-Удэ заключил контракт на службу в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается активный набор на военную службу по контракту. С 1 января при заключении контракта на территории Татарстана военнослужащие получают единовременную выплату в размере 2 млн 900 тыс. рублей. Параллельно ведется отбор кандидатов в войска беспилотных систем, в том числе в элитный отряд «Рубикон».

Для заключения контракта в Нижнекамск приезжают кандидаты из разных регионов страны. Один из будущих военнослужащих прибыл из Улан-Удэ.

По его словам, важную роль при выборе места службы сыграла повышенная единовременная выплата, а также комплексная поддержка контрактников.

«Приехал в Нижнекамск, встретили, направили по всем поликлиникам, прошел медкомиссию, сейчас подписываю контракт. И проживание, и питание – все здесь есть, все нормально, все устраивает», – рассказал он.

Отдельное направление набора связано с войсками беспилотных систем. Военнослужащим гарантируют дополнительные выплаты, контракт сроком на один год, обучение в течение трех месяцев, а также сниженный риск попадания под огневое воздействие.

Как пояснил представитель отряда «Рубикон», требования к кандидатам зависят от выбранной специальности: «От 18 до 30 лет мы рассматриваем операторов, инженеров, саперов. От 18 до 35 – водителей категории B. До 40 лет – тыловых специалистов: поваров, строителей. До 45 лет – водителей категорий B, C, D, при этом категории B и C обязательны».

Отряды центра «Рубикон» относятся к элитным подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации. Их бойцы занимаются разведкой, корректировкой артиллерийского огня, логистическим обеспечением, поддержкой штурмовых групп, а также участвуют в разработке и применении робототехнических комплексов.

