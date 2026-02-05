Из Нижнекамска для морпехов в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередной гуманитарный конвой отправился сегодня из Нижнекамска в зону проведения специальной военной операции. В течение месяца волонтеры группы «Добрые сердца» собирали помощь для 55-й дивизии морской пехоты.

В состав груза вошли маскировочные сети, печки, медикаменты, средства гигиены, окопные свечи, сухой душ, теплые вещи, продукты питания, сладости и новогодние подарки. Подготовка партии заняла около месяца.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам волонтера группы «Добрые сердца» Ларисы Орловой, каждая отправка сопровождается особыми эмоциями.

«Чувства очень хорошие, когда отправляем и видим объемы. Радуемся, что это все нашим ребятам дойдет – тепло из дома. И хотим быть надежным тылом нашим парням. Мы собрали маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, средства гигиены, медикаменты, теплые вещи, продукты питания, сладости и, конечно же, новогодние подарки», – рассказала она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сразу после погрузки машина без промедления отправилась к месту назначения. Волонтеры подчеркивают, что стараются доставлять гуманитарную помощь максимально оперативно – бойцы на передовой ее ждут.

О том, насколько важны такие посылки, рассказал волонтер и ветеран боевых действий с позывным Эльбор. «Я сейчас вам напомню это чувство. Наверняка все в детстве были в пионерлагерях и с какой радостью ждали родителей, когда они приезжали в воскресенье и привозили сладости, посылки. Это то же самое чувство, только умноженное на два, на три у некоторых людей», – отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме того, в КАМАЗ загрузили несколько тонн масла, тосол, инструменты, утеплитель и полиэтиленовую пленку. Все это было собрано силами волонтеров, число которых с каждым днем растет.

«Когда мы начинали, было тяжеловато. Сейчас наша команда, армия волонтеров, растет. Нас уже очень много, каждый помогает чем может – это очень радует. Даже дети стали приходить, у нас есть постоянные волонтеры среди детей, и мы им очень благодарны», – подчеркнула Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работу по сбору помощи волонтеры не останавливают – уже сегодня начинается формирование новой партии. Как говорят участники группы «Добрые сердца», с нашими бойцами они будут до победного конца.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой