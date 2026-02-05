В Нижнекамске открылся патриотический центр «Улей» для волонтерской группы «Пчелки»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В детском саду №61 Нижнекамска начал работу патриотический клуб «Улей». Здесь работники дошкольных учреждений – волонтеры из группы «Пчелки» – плетут маскировочные сети и панцири, изготавливают шлемы, сухие души, чай и окопные свечи для бойцов. Кроме того, в производстве центра есть уникальные антидроновые зонты и панцири.

Сегодня в «Улей» были приглашены коллеги из других детских садов города, чтобы познакомить их с деятельностью волонтеров и провести мастер-классы.

Ведущая мастер-классов Аиша Исмагилова подробно показала педагогам, как делать сухой душ для солдат. За соседними столами плетут браслеты выживания и панцири, на изготовление которых уходит чуть более суток.

«Сегодня мы презентуем нашим коллегам патриотический центр «Улей», который мы открыли на базе детского сада №61. Название связано с нашей волонтерской группой «Пчелки»: мы плетем сети, панцири, шлемы, фасуем чаи, делаем сухие души для бойцов, а также собираем гуманитарную помощь», – рассказала Елена Астахова, заведующая детским садом №61.

Центр был создан в кратчайшие сроки. В составе волонтерской группы – педагоги и родители. Среди них – майор в отставке Разиля Шамсутдинова, которая трудится в детском саду уже 12 лет.

По ее словам, «Пчелки» сами ездят на передовую и стараются отправлять помощь только туда, где она будет доставлена из рук в руки солдатам. В ближайшее время планируется отправка солдатам с позывными Ялта, Титан и Механик.

«Это, пожалуй, единственная группа в Нижнекамске, которая делает маскировочные панцири для бойцов. На капроновую нить нанизывают 15-сантиметровые ленточки, чтобы защитное средство закрывало голову и спину, а при необходимости его можно было снять за секунду», – отметила Наталья Ермакова, старший воспитатель детского сада №61.

Волонтеры также изготавливают антидроновые зонты, которые полностью скрывают бойца от наблюдения.

«Зонты специальные, с каучуковым покрытием и материалом, который не пропускает тепло. Солдат под ними полностью невидим», – пояснила Разиля Шамсутдинова.

Коллеги, присутствовавшие на открытии центра, отметили важность инициативы.

«Молодцы! Детский сад №61 организовал комнату для плетения сетей, шлемов и браслетов. Нашим солдатам это сейчас очень нужно. Победа будет за нами», – сказала Ольга Трачковская, заведующая детским садом №63.

Волонтеры продолжат помогать фронту и организовывать патриотическую работу с дошколятами, а также делиться опытом с желающими присоединиться к общему делу.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

