Все сотрудники РКБ Татарстана перечислили однодневную зарплату в помощь Курску

Сотрудники Республиканской клинической больницы Татарстана решили поддержать пострадавших жителей Курской области и перечислили однодневную заработную плату. Об этом в интервью «Татар-информу» о проекте «Готов к санитарной обороне» рассказал главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

«Все мы помогаем Курску. Мы понимаем, что для России это не простая, но временная ситуация. Наши сотрудники поддержали инициативу Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения Марселя Миннуллина и перечислили однодневную заработную плату на помощь Курску. Сумма оказалась весомая – почти 2,5 млн рублей. Искренние слова благодарности каждому сотруднику за сопереживание. Никто не остался в стороне, все приняли участие. Это гордость», – подчеркнул главврач.

Кроме того, в РКБ направляют бойцов СВО, которым требуется специализированная помощь медиков, например, сложные операции. «Татар-информ» рассказывал, как в клинике впервые в России достали осколок из сердца бойца. Сейчас целый корпус больницы работает на помощь военным. Рафаэль Шавалиев подчеркнул, что так больница помогает приблизить победу.