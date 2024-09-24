«Обучим всех – спасем сотни людей»: для чего татарстанцев учат оказывать первую помощь

Без навыков оказания первой помощи в условиях наших реалий в буквальном смысле слова никуда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы каждый житель страны мог оказать помощь себе и своему ближнему»

Когда-то, на заре СССР, едва ли не каждый житель страны мог оказать первую помощь себе и товарищу, случись что. Таковы были требования военного и поствоенного времени. Система массовой санитарной подготовки населения, которая называлась «Готов к санитарной обороне», просуществовала до середины 70-х годов.

Со временем этому направлению уделялось все меньше внимания, и в какой-то момент вообще все сошло на нет.

И вот спустя годы стало понятно, что без этих навыков в условиях наших реалий в буквальном смысле слова никуда.

Проект «Готов к санитарной обороне» был воссоздан по поручению Президента России Владимира Путина, его реализуют под эгидой партии «Единая Россия». В Татарстане его курирует Рафаэль Шавалиев – главный врач Республиканской клинической больницы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».

Проект «Готов к санитарной обороне» был воссоздан по поручению Президента России Владимира Путина, его реализуют под эгидой партии «Единая Россия» Фото: tatarstan.er.ru

«Важно, чтобы каждый житель страны имел минимальные знания и навыки по оказанию помощи себе и своему ближнему при определенных обстоятельствах, которые могут произойти с каждым. Это и бытовые травмы, и последствия дорожно-транспортных происшествий, и любые внешние факторы, ведь сегодня мы живем в условиях специальной военной операции», – объяснил «Татар-информу» Рафаэль Шавалиев.

Готовят эту образовательную программу, а также предоставляют площадки для проведения тренингов Министерство здравоохранение РТ, Министерство образования и науки республики, КФУ, КГМУ, привлекают и учебные центры промышленной безопасности, и Республиканский центр медицины катастроф.

По словам Рафаэля Шавалиева, полученные знания и навыки дадут человеку уверенность в том, что он не растеряется, сможет оценить обстановку и оказать первую помощь и себе, и тому, кто рядом.

Рафаэль Шавалиев: «Самое главное – до приезда скорой сделать так, чтобы травмы еще больше не усугубляли состояние пострадавшего» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Научат, что делать, чтобы помочь человеку дожить до скорой

Амбициозная цель проекта «Готов к санитарной обороне! – сделать так, чтобы любой житель России умел оказывать первую доврачебную помощь. Именно доврачебную – то, что в силах человека сделать до приезда скорой помощи.

«Обычная ситуация: кто-то потерял сознание, закружилась голова, оступился, упал – получил травму или стал очевидцем ДТП. На тренинге будут учить оценивать ситуацию и состояние пострадавшего: в сознании ли он, какие у него травмы и повреждения», – рассказал Рафаэль Шавалиев.

Научат, как действовать дальше в той или иной ситуации. По словам врача, иногда при попадании инородного тела в дыхательные пути достаточно всего лишь перевернуть человека на бок и таким образом спасти ему жизнь, даже скорая может не понадобиться.

«Самое главное – до приезда скорой сделать так, чтобы травмы еще больше не усугубляли состояние пострадавшего – чтобы не повредились кровеносные сосуды, чтобы не было кровопотери. А если кровь уже идет, то надо научиться давить на эту рану или накладывать правильно жгут», – подчеркнул врач.

Еще один важный фактор – время. Порой в критических ситуациях счет идет на секунды. И важно не бояться оказать помощь человеку и четко знать, что нужно предпринять в конкретной ситуации.

На тренингах разбирают теорию и прорабатывают конкретные сценарии. А повторять и прорабатывать полученные навыки можно даже дома.

Важно не бояться оказать помощь человеку и четко знать, что нужно предпринять в конкретной ситуации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Обучим руководителей предприятий, потом сотрудников – они заинтересуют своих близких»

Уметь оказывать доврачебную помощь должны водители, силовики, сотрудники промышленных предприятий, образовательных учреждений, воздушной гавани. Порядка 10 тысяч в Татарстане человек проходят такое обучение ежегодно.

«Мы сейчас работаем с теми, кто занимает активную гражданскую позицию. Для нас важно сейчас пойти по пути максимального охвата за короткое время. 5 сентября мы провели первые масштабные мероприятия в стенах Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. В них приняли участие многие руководители промышленных предприятий города Казани, они были со своей командой, получили первые навыки», – отметил Рафаэль Шавалиев.

Дальше тренинги проведут для сотрудников предприятий, чьи руководители уже обучились. Предполагается, что сотрудники, научившись сами, заинтересуют и своих домашних. Совсем скоро заработает специальный портал, его разрабатывает Минздрав РТ при поддержке Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ.

«На портале можно будет пройти анкетирование, опросник, будут доступны видеонарезки с обучением, там же будет возможность самопроверки», – рассказал врач.

По словам Шавалиева, сайт должен заработать уже в ближайшие недели. На нем татарстанцы смогут узнать о том, где и когда будут проводиться тренинги.

«5 сентября мы провели первые масштабные мероприятия в стенах Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета» Фото: media.kpfu.ru

«Проект уже работает в Казани, дальше пойдет в крупные города РТ»

Обучать людей будут эксперты – медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.

«Тренеры проходят двухнедельную подготовку, есть определенные требования к их квалификации, они прописаны в приказе Минздрава Российской Федерации. Таких людей готовят специализированные учебные центры», – рассказал главный врач РКБ.

Таких центров в республике может быть более ста – вузы, медицинские колледжи, даже медицинские компании. Помогать могут волонтеры-медики.

Проект будет готовить еще и инструкторов, которые будут проводить такие тренинги на предприятиях или в школах.

Проект уже начал работать в Казани, потихоньку он будет разрастаться.

«Важно охватить города, где есть крупные промышленные предприятия, а значит, потребность в умении оказывать первую помощь крайне высока. Это Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск», – отметил Рафаэль Шавалиев.

Обучать людей будут эксперты – медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если мы проведем обучение по всей республике, мы спасем сотни людей»

Рассказывая о проекте, Рафаэль Шавалиев подчеркнул, что самая большая ценность – это жизнь человека.

«В обществе должна быть национальная культура помогать везде и всем, кто в этом нуждается. И, конечно же, надо быть готовым помогать. Если бы все жители прошли такое обучение, сколько бы людей мы спасли?.. Не единицы, а сотни людей в нашей республике погибают только из-за того, что не смогли получить необходимую помощь в критической ситуации от человека, который находился рядом. Я глубоко убежден: если мы проведем обучение по всей республике, мы спасем сотни людей», – отметил Рафаэль Шавалиев.

Врач уверен: такой проект был необходим давно, но к осознанию этой проблемы общество подтолкнула специальная военная операция. Многие люди хотели бы помочь ближнему в критической ситуации, однако многие не знают, как грамотно это сделать. И проект «Готов к санитарной обороне» в прямом смысле должен научить помогать.

К слову, в РКБ сегодня направляют бойцов СВО, которым требуется специализированная помощь медиков. Там проводят операции, помогают восстановить здоровье. Целый корпус работает на помощь военным.

«Все мы помогаем Курску. Мы понимаем, что для России это не простая, но временная ситуация. Наши сотрудники поддержали инициативу Раиса Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения Марселя Миннуллина и перечислили однодневную заработную плату на помощь Курску. Сумма оказалась весомая – почти 2,5 млн рублей. Я здесь скажу искренние слова благодарности за сопереживание каждому сотруднику. Потому что никто не остался в стороне – все приняли участие. Это гордость», – подчеркнул он.

Помощь может быть разной, и в силах каждого человека найти тот способ помогать людям вокруг, который ему доступен. А начать, к примеру, можно с обучения азам первой помощи, чтобы всегда быть готовым помочь.