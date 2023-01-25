«Все рынки открыты для нас»: Хайруллин предложил Татарстану новую «чиповую нефть»

Число камер видеонаблюдения в Татарстане в этом году превысит 100 тыс. и будет расти дальше. В Набережных Челнах откроют IT-парк для гаджет-мобиля Когогина, а ещё в республике начнут производство микросхем стоимостью 3-5 млрд долларов. Эти и другие проекты обсудили сегодня на коллегии Минцифры РТ.

Итоги Года цифровизации подвели на заседании Правительства РТ совместном с коллегией Минцифры РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иностранные поставщики ушли, но мобильную связь в Татарстане продолжат развивать

Итоги Года цифровизации подвели сегодня в IT-парке имени Башира Рамеева на заседании Правительства РТ, проводившегося совместно с коллегией Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что за год была проделана большая работа по улучшению деятельности органов власти, повышение качества жизни татарстанцев.

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин начал доклад с рассуждений, что прошлый год стал серьезным испытанием для всей страны. «Много из того, что вчера еще казалось важным, ушло на второй план, обнажив по-настоящему значимые вещи», – философски заметил министр. По мнению министра, одна из них – это цифровые технологии.

Какие вызовы «сегодня стоят перед министерством и с чем оно входит в 2023 год» участники должны были увидеть на традиционном для коллегий видео, а также в буклетах. Министр решил сосредоточиться на «проблемных вопросах, главных результатах года цифровизации и задачах на 2023 год».

Тем не менее, отчетные цифры в докладе звучали. Например, за прошлый год проводной интернет подключили 24 тыс. абонентов и сейчас он есть у 79% домохозяйств. «Татарстан занимает первое место по числу пользователей высокоскоростного интернета в Приволжском федеральном округе», – похвастался Хайруллин.

Операторы связи инвестировали в 2022 году 1,6 млрд рублей, доступ к мобильной связи получили многие сельские населенные пункты.

«Несмотря на то, что Nokia, Ericsson и Huawei прекратили поставку в Россию своей продукции, мы совместно с операторами связи продолжим в 2023 году развитие сетей мобильной связи. Новые зоны развития городской застройки получат 350 базовых станций и 750 станций будут модернизированы», – доложил о планах глава Минцифры.

Министерство продолжает бороться с «белыми пятнами» на трассах

Больной темой в Татарстане остается обеспечение мобильной связи вдоль федеральных дорог. О «белых пятнах» на трассе М7 министр говорил и на предыдущем итоговом заседании коллегии. Один из операторов после этого возвел 10 базовых станций на магистрали и сократил «глухую зону» на 22 километра. На перспективу он возвел еще 11 новых опор связи. «Но мы считаем, что этого недостаточно», – подчеркнул Хайруллин.

Он попросил операторов уже планировать, где они будут размещать станции мобильной связи на строящейся трассе «Шали-Бавлы», которая соединит М7 и М5 и активно участвовать в оснащении оборудованием мачт вдоль трассы М12, их сейчас устанавливает единый оператор.

Министр заметил, что вообще, строить в одном месте инфраструктуру сразу 4-м основным операторам нецелесообразно и не всегда возможно.

«Существующие темпы реализации федеральной программы, санкционные ограничения требуют активного рассмотрения вопроса о совместном использовании оборудования разными операторами связи по технологии RAN-sharing по принципу локального роуминга», – полагает министр.

Он предложил выйти на федеральной уровень с законодательной инициативой. В общих чертах оказалось непонятно, чем инициатива о совместном использовании базовых станций операторами министра будет отличаться от той, что уже поддержало Правительство РФ и уже внесли в Госдуму РФ.

Айрат Хайруллин начал доклад с рассуждений, что прошлый год стал серьезным испытанием для всей страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани хотят установить 230-метровую телевизионную мачту

Министр считает, что цифровое эфирное телевидение остается одним из основных бесплатных источников получения информации. Однако антенно-мачтовые сооружения Казани, которые были построены более 60 лет назад, физический и морально устарели.

По его данным, чтобы расширить радиус вещания в Казанской агломерации и обеспечить качественное телевещание, «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» прорабатывает вопрос строительства новой телевизионной башни высотой 230 метров в районе Троицкого леса города Казани. Это холм в районе пересечения проспекта Ямашева и Сибирского тракта.

«Эта телевизионная башня обещает стать одной из достопримечательностей и украшений нашей столицы», – уверен Хайруллин.

Высота конструкции, в случае, если проект одобрят, будет сравнима с 77-этажным домом. Немногим ранее башню Тюбетей Tower высотой 123 метра (как 41-этажный дом) неподалеку – на берегу реки Казанка, мечтала возвести руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, но проект «уехал» за Волгу в Тетюшский район в 150 км от Казани.

Алексей Песошин отметил, что за год была проделана большая работа по улучшению деятельности органов власти и повышение качества жизни татарстанцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камеры видеонаблюдения объединят в одной аналитической платформе

Хайруллин также сообщил, что в Татарстане установлены 99 тыс. видеокамер. Из них в местах массового пребывания людей – 5,6 тыс. на многоквартирных жилых домах – 40,6 тыс.

По его словам, планируется и дальше развивать систему «Безопасный город». В соответствии с требованиями МВД и ФСБ в этом году будет установлено 1,1 тыс. специальных камер в общественных местах в 9 крупнейших городах республики.

«Одной из главных задач Минцифры совместно с силовыми ведомствами на это год является создание единой интеграционной платформы видеонаблюдения и видеоаналитики», – сообщил министр.

Минцифры хочет привлечь 3-5 млрд долларов на проект микропроцессоров

По мнению министра, 2022 год «дал понимание абсолютно всем, что переход на отечественное ПО неизбежен». Он подчеркнул, что импортозамещение в сфере IT актуально не только для государственных, но и для коммерческих компаний. И сделал обращение к тем, «кто еще не включился в эту работу» и не осознал последствия этого: для 80% софта уже есть российские аналоги. Пока этого недостаточно для промышленности, но это – новая точка роста для IT-компаний Татарстана, оптимистично заметил Хайруллин.

Для импортозамещения вторая важная составляющая – это «железо». В этой части Татарстан уже близок к успеху – в этом году планируется запустить новый завод по выпуску материнских плат мощностью 1 млн штук в год.

Министр полагает, что одним из новых направлений развития в Татарстане может стать разработка и производство отечественной радиоэлектроники. Разместить предприятия кластера планируется на базе нового технопарка, который появится на свободных площадях в комплексе зданий по адресу Сибирский тракт, 34 (здесь находится производитель компьютерной техники ICL). К слову, потенциальный кластер, в который уже начали стягиваться производители и научные школы, презентовал на выставке перед заседанием собственную разработку – станцию мобильной связи 4G.

Хайруллин озвучил вторую инициативу федерального уровня. По его словам, у специалистов в Татарстане достаточно компетенций для разработки микропроцессоров, чипов. Не хватает только технологий. Они дорогие и, по оценке руководителя ведомства, составляют от 3 до 5 млрд долларов. «При согласовании финансовой поддержки Правительства РФ данные технологии можно привлечь в Республику Татарстан – это может стать новой нефтью», – заверил министр, который до этого возглавлял Альметьевский район – центр республики по добыче «черного золота».

Глава Минцифры попросил присутствовавшего на заседании Президента Татарстана Рустама Минниханова поддержать обращение в Правительство РФ по рассмотрению данного вопроса.

Систему электронных услуг подвергнут инжинирингу

Далее Хайруллин сообщил, что Татарстан перевел 100% республиканских и муниципальных слуг в электронный вид. Если в 2020 году было доступно только 27 услуг в удаленном формате, сегодня – 319. «Это начало большого пути», – считает министр.

Вместе с тем он полагает, что уже пора приступить к реинжинирингу системы. И вновь заявил проект, который озвучивал на коллегии в январе 2022 года: определить три стандарта электронных услуг – «Золотой» (оказываются в течение одного дня), «Серебряный» (3 рабочих дня) и «Бронзовый» (10 рабочих дней).

«Цифры амбициозные. Но мы считаем, что мы должны к этом стремиться и это реально сделать», – убеждал участников коллегии глава Минцифры.

Количество кибератак на Татарстан выросло в 10 раз

Хайруллин напомнил, что в Татарстане вовремя был создан Центр предотвращения кибератак. В прошлом году он выявил и отразил 380 тыс. инцидентов – в 10 раз больше, чем в 2021 году. «Именно своевременность реализации указанного решения позволила информационной инфраструктуре республике выдержать прошлогодние атаки», – заявил министр.

Кроме того, в республике создана оперативно-тактическая группа, которая помогает настроить системы предприятиям Татарстана.

В то же время в условиях ограничения ввоза и увеличившейся потребности в информационных технологиях выросли продажи отечественного оборудования и программного обеспечения. В результате отрасль в Татарстане получит небывалую выручку – 150 млрд рублей и к предыдущему году нарастили ее на треть.

Однако одним из основных вопросов остается дефицит кадров. «Это вызов для нас. Ежегодная минимальная потребность республики составляет порядка 10 тыс. специалистов, а дипломы образования в прошлом году поучили 4,5 тыс., то есть количество выпускников необходимо удвоить», – поставил задачу министр.

Для гаджет-мобиля Когогина построят новый IT-парк

Напоследок Хайруллин анонсировал новый инфраструктурный проект. Сейчас в Татарстане уже три IT-парка. Последний, где и проходит коллегия, разместился в центре Казани, заняв 50 тыс. квадрвтных метров. Всего в республике IT-парки насчитывают 100 тыс. квадратных метров площадей, у них 49 резидентов (на казанской площадке в будущем, по прогнозу, обоснуется 300 компаний), которые создали 6 тыс. рабочих мест.

«Заполненность на 90% челнинской площадки IT-парка, а также активное развитие якорного резидента по созданию гаджет-автомобилей АТОМ, говорит о необходимости строительства нового IT-парка в Набережных Челнах», – заявил Хайруллин.

АТОМ – это проект создания электромобиля, в который лично вложился глава КАМАЗа Сергей Когогин.

IT-парк планируется построить с привлечением федерального финансирования. На его базе предполагается создать еще один кластер – инноваций в сфере электромобилей и машиностроения.

В Татарстане высокий уровень реализации нацпроектов

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов сообщил, что сейчас в работе находится много платформенных решений. Но есть проблемы, связанные с переходом на российские решения, а также сертификацией продукции.

Зачастую новые программные продукты разрабатываются без учета существующих решений, а это приводит к созданию похожих программных продуктов, что нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Рифкат Минниханов сообщил, что сейчас в работе находится много платформенных решений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один вопрос связан с проведением тендеров. По его словам, их выигрывают специалисты в том числе из других регионов. В результате специалисты из Хабаровска подрядились модернизировать в 4-хдневный срок сложную систему с ограниченным доступом к данным, разработанную казанской «Барс групп». «Это не смотря на то, что еще в 2020 году Президентом РТ была поставлена задача разработки порядка привлечения нереспубликанских компаний к созданию, модернизации государственных систем», – заметил Рифкат Минниханов, отметив, что результат так и не достигнут.

В Татарстане разрабатывают платформу Распределенного ситуационного центра. Она включает в том числе и систему для оценки работы высшего должностного лица и органов исполнительной власти. Ее уже опробовали на муниципальном уровне – «пилотами» стали Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский районы. «Применение модели оценки высшего должностного лица усилило их позиции в рейтинге социально-экономического развития», – констатировал председатель совета.

Константин Калинин отметил, что по итогам 2022 года республика демонстрирует высокий уровень реализации национальных проектов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель аналитического центра Аппарата Президента России Константин Калинин, который ведет мониторинг достижения национальных целей и реализации национальных проектов отметил, что по итогам 2022 года республика демонстрирует высокий уровень реализации национальных проектов.

«Например, реализацию таких национальных проектов, как "Производительность труда", "Поддержка МСП", "Культура" и "Цифровая экономика" Республика Татарстан выполнила на 100% и занимает первое место среди субъектов России», – сказал Калинин, добавив, что лучшие практики работы местных органов власти используются далеко за пределами республики.

«Механизм закрутился, и сейчас важно его поддерживать»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в Год цифровизации в Татарстане появился один из самых крупных объектов в сфере IT – парк имени Башира Рамеева. «Много ресурсов, времени мы потратили, и не зря!» – сказал он.

Он поблагодарил руководство страны, Правительство РФ за поддержку IT-сферы. По его словам, на федеральном уровне этому уделяется особое внимание.

По словам Рустама Минниханова, ситуация в IT-отрасли непростая с учетом новых вызовов, и требует как федеральной поддержки, так и от республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель республики считает важным, чтобы муниципалитеты перенимали опыт цифровизации и перевода услуг в электронный вид. «Если мы не выстроим полную цепочку, то система не будет работать эффективно», – подчеркнул он.

Президент Татарстана отметил развитие проекта Иннополис. По его мнению, этот проект имеет федеральное значение. Он также поблагодарил федеральное Правительство за его поддержку. «Это и Университет Иннополис, и технопарки, и работа частных инвесторов. Механизм закрутился, и сейчас важно его поддерживать», – заметил Минниханов.

Он выделил важность работы Ассоциации содействия цифровому развитию. В частности, ежегодный форум Kazan Digital Week – востребованный проект, поддерживаемый на федеральном уровне. Он поблагодарил всех, кто задействован в подготовке и проведении этого форума.

«Предстоит большая работа: это и цифровизация услуг, и другие задачи. И самое главное – проект “Безопасный город”», – отметил Президент РТ. По его словам, во многом ситуация в республике безопасная благодаря установке большого количества видеокамер, других платформ, которые позволяют предотвращать правонарушения. Проект необходимо развивать дальше, уверен Рустам Минниханов.

По его словам ситуация с одной стороны в IT-отрасли непростая с учетом новых вызовов, и требует как федеральной поддержки, так и от республики. «С одной стороны – тяжело, с другой стороны – все рынки открыты для нас», – отметил Президент Татарстана.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru